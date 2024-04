I bagnini a rapporto da Marche Multiservizi

Marche multiservizi ha convocato i bagnini di Pesaro per migliorare il decoro e la pulizia di spiagge e stabilimenti. Si legge in una nota: "E’ stata illustrata l’attività in programma per l’estate che prevede, tra le altre cose, un servizio di raccolta differenziata giornaliero anche con più passaggi nelle 24 ore nel periodo di massima affluenza turistica, il potenziamento dell’attività di spazzamento grazie all’impiego di 4 addetti aggiuntivi per la zona Centro-Mare e l’utilizzo di una nuova spazzatrice elettrica nelle zone più sensibili della città e di una spazzatrice meccanica in zona mare. E’ stato fatto poi il punto sull’attività svolta già in questi primi mesi del 2024 che, oltre alla pulizia delle spiagge libere (dove nei giorni scorsi sono stati raccolti circa 20 tonnellate di rifiuti), ha visto mezzi ed addetti di MMS in campo sulle strade della zona mare, lungo la pista ciclabile e sull’arenile. In particolare sull’arenile si è intervenuto con 12 turni di pala gommata ed altrettanti di camion scarrabile e 5 turni di macchina operatrice dotata di setaccio". Si aggiunge: "Crediamo che sia utile organizzare incontri periodici con gli operatori in un’ottica di

efficientamento e miglioramento costante dei servizi offerti" ha detto l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli. "Siamo molto soddisfatti di come è organizzato il servizio che a nostro avviso è tra i migliori in assoluto – ha spiegato Andrea Giuliani di Confartigianato- c’è la massima disponibilità dell’Azienda sia per quanto riguarda il monitoraggio delle criticità segnalate sia per la rapidità di intervento".