I bagnini orfani della Bandiera blu: "Ci fanno diventare di serie B. E abbiamo sempre meno spiaggia"

La mancata assegnazione della Bandiera blu alla spiaggia di Levante, dop oltre vent’anni di conferme, lascia l’amaro in bocca ai bagnini della zona. Se dal Comune di Pesaro sono ancora in attesa di un riscontro in merito alla richiesta di delucidazioni inviata alla Fee (l’Ente che ogni anno assegna il riconoscimento), alcuni bagnini della spiaggia di levante si dicono delusi da questa decisione mentre altri non riescono a capirne il motivo. Su una cosa si leva però un coro unanime: il mancato riconoscimento della Bandiera blu non fa che aggiungersi a problematiche presenti ormai da molti anni nella zona. "L’umore era già molto basso prima di questa notizia – spiega Stefano Tombari, titolare di Bagni Gilberto – e la non assegnazione della Bandiera blu non fa che aumentare il disappunto. I bagnini sono già stati colpiti da un lato da quella che è la direttiva Bolkestein, mentre dall’altro abbiamo il problema di avere spiagge sempre meno spaziose, che si restringono perché mangiate dal mare, e non sappiamo dove mettere gli ombrelloni. Ma quello che soffriamo maggiormente è che lo spazio sulla spiaggia di levante è sempre meno ed è necessario lanciare un grido d’allarme, perché siamo in emergenza – dice Tombari –. E’ vero che a breve saranno effettuati dei ripascimenti ma credo che questi interventi non siano abbastanza per creare lo spazio necessario e a metà dell’estate ho paura che ci ritroveremo nella stessa situazione che stiamo vivendo oggi".

Un problema che si protrae da anni, ma che ora rischia di essere ancora più grave: "Se dovessimo continuare su questa strada, ho paura che non riusciremmo ad offrire il necessario numero di ombrelloni per i turisti che arriveranno a Pesaro e che ci richiedono gli alberghi, perché gli ombrelloni che abbiamo sono come di consueto preso dagli stagionali. E tutto questo avviene proprio nell’anno in cui Pesaro è Capitale della Cultura. Non riuscire ad offrire questo servizio proprio quest’anno sarebbe un bel danno per la città. Per questo chiediamo più fondi affinché vengano effettuati interventi più strutturali, come stiamo facendo da anni".

D’accordo anche il collega Claudio Casoli, titolare di Bagni Zona Ventisette, sempre nella zona di levante: "Da quando sono titolare di questa spiaggia – dice – abbiamo sempre avuto la Bandiera blu e dispiace molto che quest’anno non sia stata riconfermata. Purtroppo, il problema è sempre quello relativo alla questione del Genica, per cui vengono richiesti ormai da anni interventi all’amministrazione. E ci dispiace molto, perché noi facciamo investimenti per far stare bene i clienti. Io sono anche un albergatore, e sono d’accordo con quanto hanno detto i miei colleghi: quella di levante rischia di essere una spiaggia di serie B". Ma la mancata assegnazione della Bandiera blu, anche in questo caso, è un ulteriore problema che si aggiunge ad una emergenza: "Si tratta degli spazi della spiaggia – spiega Casoli –. In una decina d’anni il mare si è mangiato metri e metri di spiaggia. Sono necessari interventi strutturali per trovare una soluzione a questo problema, perché rischiamo di non riuscire ad offrire ombrelloni ai turisti che arrivano a Pesaro. Io spero che chiunque vinca le elezioni amministrative di giugno, intervenga su queste problematiche".

Alice Muri