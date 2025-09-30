I bambini affascinati dal pianeta lettura. A Vallefoglia tutti ad ascoltare le storie

Anche il fine settimana appena trascorso a Vallefoglia è stato ricco di appuntamenti dedicati alla cultura e allo spettacolo. Venerdì 26 settembre, presso la Scuola Primaria "Carlo Alberto Dalla Chiesa" di Bottega, si è svolto l’evento "Letture in Giardino": i bambini, insieme alle loro insegnanti, si sono ritrovati nell’anfiteatro "Carloni" per dare ufficialmente avvio al progetto annuale di promozione della lettura. In una splendida giornata di sole, i piccoli alunni hanno potuto ascoltare storie coinvolgenti, condividendo momenti di partecipazione e divertimento all’aria aperta. Il fine settimana è poi proseguito al Teatro "Santi", dove sabato e domenica è andato in scena il musical "A Chorus Line Story", a cura dell’Associazione "Magenta". Lo spettacolo ha visto esibirsi numerosi giovani talenti, che hanno portato sul palco tutta la loro energia e passione per il teatro musicale, ricevendo il caloroso apprezzamento del pubblico presente. Un fine settimana, dunque, all’insegna della cultura e del coinvolgimento delle nuove generazioni. L’Amministrazione comunale di Vallefoglia ringrazia tutte le persone che hanno collaborato alla riuscita di queste iniziative: le insegnanti, i ragazzi, le famiglie e le associazioni del territorio. Grazie al contributo di tutti, Vallefoglia continua a crescere come comunità attenta alla cultura, alla scuola e alla formazione dei propri cittadini.

l. d.