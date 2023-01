I bambini alla scoperta dell’orchestra Concerto al teatro ‘La Piccola Ribalta’

Continuano le proposte musicali per famiglie e bambini, promosse dall’associazione Il Giardino delle Voci in collaborazione con il Comune di Pesaro con l’obiettivo di diffondere in città il programma ‘Nati per la Musica’. Oggi, alle 16.30 e alle 18 in replica,, appuntamento al Teatro “La Piccola Ribalta” (via dell’Acquedotto 15): i più piccoli avranno l’occasione di ascoltare e conoscere da vicino gli strumenti dell’orchestra, partecipando attivamente ad un concerto costruito “su misura” per loro, secondo i principi della Music Learning Theory di Edwin E. Gordon. L’attività è pensata per famiglie con bimbi da 0 a 6 anni.