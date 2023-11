I bambini ’ortolani’ della Gulliver. Messe a dimora 10 piantine

In un angolo del quartiere di Montegranaro, nella scuola Gulliver di via Flaminia, è nato un piccolo orticello che sarà curato dai bambini. Sono state infatti donate 10 piantine di echinacea, rosmarino, menta e salvia grazie al progetto "Seminiamo il futuro! Insieme per il cambiamento" promosso da Mostra Internazionale del Nuovo Cinema in collaborazione con Marche Multiservizi e Comune di Pesaro. "Queste piantine sono state donate dalla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema – dice Cristian Della Chiara, direttore organizzativo, ai piccoli agricoltori –. Quando gli ospiti di questo evento sono venuti a trovarci a Pesaro, abbiamo voluto donare a ciascuno di loro rosmarino, menta e tante altre erbe. Purtroppo, però, non tutti sono riusciti a portarle via, quindi abbiamo pensato di darle a voi, così che potrete curarle e farle crescere sane e forti". "Seminiamo il futuro!" pianterà altre 140 erbe negli altri istituti comprensivi comunali della città in collaborazione con l’assessorato alla Crescita del Comune di Pesaro: "Un regalo utile a far crescere nelle piccole alunne e alunni la cultura sostenibile, rivolta alla tutela dell’ambiente - spiega Camilla Murgia, assessora alla Crescita e alla Gentilezza -. Sarà bello veder crescere assieme le piantine, i piccoli delle scuole e la loro educazione "green" che abbiamo cercato di guidare tramite una mini-guida rivolta a loro". Ad aver accompagnato i bambini nella piantumazione, anche i ragazzi degli Istituti Agrari di Pesaro e Urbania, che ben volentieri hanno messo le mani "in terra" per i piccoli studenti. "Questo evento rientra nella categoria di progetti didattici che Marche Multiservizi vuole promuovere tra i piccoli cittadini – spiega Andrea Pierotti, presidente Mms – siamo a sostegno di iniziative di sensibilizzazione efficaci come questa e capaci di aggiungere ulteriore valore al Festival".

Alessio Zaffini