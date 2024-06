I bambini sul palcoscenico raccontano storia, musica e cultura

Pesaro capitale italiana della cultura 2024 è stata al centro dei saggi di fine anno dei bambini della scuola d’infanzia “Regina Pacis” e della primaria paritaria “Missionarie della fanciullezza”. I piccoli allievi hanno messo in scena la storia della città in tre spettacoli in cui hanno raccontato i personaggi e ai luoghi più significativi di Pesaro. I primi a salire sul palco del Cinema teatro Loreto, il 18 maggio, sono stati bimbi della scuola d’infanzia con “A spasso con Vale e Pecco”, un immaginario viaggio tra i monumenti e le spiagge della città in compagnia di due campioni, Valentino Rossi e Pecco Bagnaia.

Il 21 maggio il sipario si è alzato sugli allievi delle classi prima e seconda della primaria che hanno presentato “La gazza ladra”, riadattamento dall’opera di Rossini. Nell’ultimo saggio, il 31 maggio, terza, quarta e quinta elementare hanno proposto una fantastica navigazione tra i versi in vernacolo di Pasqualon e due opere buffe di Rossini, “Il barbiere di Siviglia” e “La Cenerentola”. “Navigatori di sogni e di note” era il titolo dello spettacolo che ha visto la partecipazione di due ospiti d’onore, Massimo Cimini e Stefano Gennari, autori di commedie in vernacolo pesarese e attori della Compagnia teatrale “La piccola ribalta” che hanno recitato la famosa poesia di Pasqualon “Dialogo tra l’acqua e il vino”. In ogni saggio il racconto in prosa dei piccoli attori, si è alternato alle coreografie e ai canti. I saggi sono stati coordinati dalla dirigente scolastica suor Letizia, da suor Graziella, suor Alessandra e dagli insegnanti esperti Silvia Storini di educazione motoria, Jimena Llanos e Francesco Stefanelli di canto corale e Laura Guidelli conduttrice del laboratorio di teatro. Alla preparazione degli spettacoli hanno collaborato le insegnanti e le suore della scuola d’infanzia Maria Di Maro, Silvia Rondina, suor Galdis , suor Cecilia, suor Celina e le maestre della primaria Ilaria Polidori, suor Letizia, Melissa Tognazza, Chiara Pierucci, Chiara Giacchi e Paola Ruggeri.