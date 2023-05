I bambini vanno a lezione di vela "Così si trasmettono le tradizioni"

In una città di mare come Pesaro è quasi naturale essere abituati all’acqua e al suo mondo, per così dire, marinaro: vele e barche sono all’ordine del giorno ed infatti, all’Istituto comprensivo statale Galilei, a Villa Fastiggi, si è tenuta, lunedì, la prima lezione di vela attraverso un progetto in collaborazione con la Lega Navale di Fano, mentre giovedì la seconda. Sono 15 i bambini, dalla quinta elementare alla terza media, che hanno preso parte al progetto, risultando molto interessati all’argomento: "Nonostante la disomogeneità di età tra gli alunni – spiega Bruna Mencarelli, dirigente scolastico –, i bambini sono stati molto attenti e si sono divertiti. Questo è il progetto zero, che poi si vedrà rinnovare anche nei prossimi anni. Per ora, come prima "classe prova", avevo dato la disponibilità per 15 bambini, che si sarebbero visti dalle 15 alle 17 all’interno della scuola. Attraverso la barca per le esercitazioni, l’Optimist, gli alunni hanno imparato tutte le nozioni base del veleggiare, come i nodi e i comportamenti da tenere in alto mare. Appena iniziata la lezione, gli è stato dato il giubbino salvagente, per farli entrare ancora meglio nella parte. Molto interesse, soprattutto, l’hanno avuto per le terminologie marinare: babordo, prua, issare e tante altre. Sono veramente soddisfatta di come sono andate le giornate, il progetto piace e interessa, soprattutto grazie alla bravura della Lega Navale di Fano". Ai bambini domani, infatti, spetterà la fantomatica prova in mare, che li vedrà impegnati nel mettere in pratica tutte le nozioni acquisite durante le lezioni: "L’importanza di questo progetto – continua la dirigente Mencarelli – è valorizzare e non far dimenticare, alle nuove generazioni, la tradizione e la vocazione marinara che contraddistinguono il nostro territorio".

