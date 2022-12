Pesaro, i bandi legati al Pnrr con ritmi serrati

I bandi legati al Pnrr con ritmi serrati

La parte di progetti per il territorio che sta imponendo al Comune di Urbino il cronoprogramma più serrato è quella riguardante i bandi con fondi PNRR. In Consiglio comunale, Mara Mandolini ha spiegato che, per rispettare le pressanti scadenze, si sta "predisponendo una cabina di regìa tra uffici, perché la questione non riguarda solo i Lavori pubblici. Ci saranno poi verifiche periodiche". Diversi gli ambiti coinvolti, a partire dalla viabilità: "Sono state finanziate la prosecuzione del marciapiede dalla Strada Rossa a Mazzaferro e la fermata dell’autobus in via Giro dei Debitori, entrambe da appaltare entro fine anno. Per l’istruzione, costruiremo una palestra per la scuola di Schieti e amplieremo la scuola di Gadana, realizzando la nuova mensa. Sorgerà anche una nuova scuola materna in prossimità dell’asilo Tartaruga e lì vorremmo spostare, in futuro, quella di via Oddi, creando un polo 0-6 anni. Abbiamo anche presentato un progetto per la riqualificazione a Varea del centro sociale “Il Padiglione“, dell’area verde e di parte della Casa albergo e uno, insieme all’Ambito territoriale, per un ulteriore edificio da destinare al Dopodinoi". Infine, c’è il progetto di Rigenerazione urbana, diviso in tre parti: "Quasi nove milioni sono destinati al centro storico, per completare la Data e...