I “Belfortissimi in Cammino“ ora sono Alfieri della Repubblica

I “Belfortissimi in Cammino“ sono da due giorni Alfieri della Repubblica a tutti gli effetti. Marco Schiaratura (19 anni), Davide Capellacci (20), Manuel Sebastiani (19), Adam Mario Matteucci (19), Cristiano Schiaratura (17) e Marco Pagliardini (23) sono stati insigniti venerdì al Quirinale della targa onorifica dalle mani del presidente Sergio Mattarella durante una cerimonia che ha visto presenti tutti i destinatari del riconoscimento annuale che il capo dello Stato assegna ai cittadini più giovani distintisi in ambito sociale, per promuovere la pace, l’inclusione e il rispetto.

E il gruppo di Belforte ha certamente soddisfatto i requisiti del premio: i ragazzi hanno affrontato nel giugno 2021 i tantissimi chilometri del Cammino di Santiago a piedi, portando a turno la joelette di uno di loro (una carrozzella monoruota adatta a sentieri sterrati) permettendogli di condividere pienamente tutta l’avventura ogni singolo momento al pari degli altri. "Non contenti – ci racconta Michela Mauri, madre di due di loro – nel settembre 2022 hanno voluto percorrere la Via degli Dei, un altro cammino più breve ma anch’esso molto faticoso. Per noi genitori, presenti a Roma, e soprattutto per loro, è stata un’emozione unica. Non si aspettavano la nomina, per la prima volta hanno deposto le scarpe da trekking che li contraddistinguono e si sono vestiti eleganti, bellissimi, come la giornata richiedeva. In queste settimane sono stati inondati di affetto da istituzioni, amici, parenti. Sono stati felici anche perché, nonostante a Santiago non fosse presente, ha potuto presenziare anche Marco Pagliardini che si è aggiunto solo per la Via degli Dei".

La cerimonia è stata molto puntuale e celere, purtroppo il cerimoniale ha imposto che fossero solo in due a posare con Mattarella per la foto ricordo, ma la giornata è stata comunque memorabile. Prosegue Mauri: "Il discorso del Presidente è stato molto bello e sentito, tutti i premiati erano ragazzi giovani per cui si respirava una atmosfera davvero gioiosa. Per i nostri Belfortissimi sentirsi gratificati è stato bellissimo, è una possibilità che non capita a tutti e quando capita, è una volta nella vita; i ragazzi hanno colto questo e sono coscienti che oltre l’onore c’è la responsabilità di essere d’esempio grazie a ciò che stanno facendo".

Nuovi cammini in vista? "I ragazzi guardano sempre avanti. Ora bolle qualcos’altro in pentola, presto lo saprete".

Giovanni Volponi