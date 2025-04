“I bellissimi d’Italia“ di ogni età in concorso alla sfida fanese

Il Concorso nazionale di bellezza si chiama I bellissimi d’Italia ed è arrivato per la prima volta a Fano. Nato nel 2007 e diretto dai patron Pasquale e Bianca D’Ambrosio, il concorso dà la possibilità a tutti di poter calcare la passerella. È, infatti, aperto sia a bambini, a partire dai 4 anni, sia a uomini e donne di qualsiasi età; ognuno concorre, ovviamente, nella propria categoria. Agente per la Regione Marche, è Silvana Facchiano, 49 anni, laureata in lettere moderne, selezionata per foto in copertina su tre riviste di moda Internazionali. Silvana è mamma di un bimbo di 11 anni e anche volontaria.

"Partecipo ai concorsi di bellezza da quando avevo 19 anni – afferma Silvana – ora ho deciso di provare a stare dall’altra parte. Consiglio a tutti di partecipare perché la passerella fa acquistare sicurezza e, poi, durante questi eventi, c’è sempre la possibilità di nuove opportunità". La prima selezione si è svolta al ristorante Agriturismo La Grotta a Fano. Dieci le fasce assegnate ai concorrenti di varie categorie che accederanno di diritto alla finale nazionale che si terrà a settembre a Pisciotta, in provincia di Salerno, nell’Hotel Villaggio La Marèe. Di seguito i nomi dei vincitori di ogni categoria. Baby: Flaminia Totori; Miss Junior: Jennifer Aiudi; Miss: Nicole Pierpaoli; Lady Junior: Claudia Guidi; Lady: Oretta Bertone; Over Donne: Antonella Falaschi; Mister Boys: Federico Folco; Mister: Cesare Sampaolesi; Mister Over Junior: Marco Moretti; Over Uomini: Tomas Ordonselli. Durante la serata, i concorrenti hanno indossato, in una sfilata aggiuntiva, fuori votazione, abiti eleganti e occhiali da sole prestati, per l’occasione, dai partners: Non Solo Moda di Maria Savino e Ottica Costa.

"L’obiettivo del concorso – spiega Silvana – è quello di dare visibilità ai concorrenti che potranno mostrare non solo la loro bellezza, ma, soprattutto, carisma e personalità". Il dj Davide Cinotti ha selezionato le musiche che hanno accompagnato i concorrenti. Vizzo.it ha fornito le maglie con il logo ufficiale de I bellissimi d’Italia. In giuria, Loredana Semeraro, Bellissima d’Italia Over Lady 2024, Giuliano Giuliani, ospite per vari anni di una famosa trasmissione televisiva, Laura Bricca, avvocato, Manjola Elezi, coach psicologa, Giuseppe Costa, consigliere comunale; presidente di giuria, Salvatore Caputo, cardiologo. Sono aperte le iscrizioni per la seconda selezione. Per info e iscrizioni, contattare Silvana al 339 4765657, tramite messaggio su WhatsApp.