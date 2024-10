I big dello sport a Pesaro. Ultimi posti per i lettori

Grande successo di adesione dei nostri lettori al congresso nazionale di medicina e traumatologia dal tema "Oltre l’infortunio sportivo", in programma a Pesaro venerdì 15 novembre dalle 8,30 alle 18,30 nella sala della Prefettura, in piazza del Popolo, su iniziativa del professor Raul Zini. I posti a disposizione dei lettori per incontrare i big dello sport sono andati esauriti e l’organizzazione ha messo a disposizione ulteriori cinque posti che andranno ai primi che si prenoteranno al seguente indirizzo di posta: eventi.carlinopesaro@ilcarlino.net segnalando il proprio numero telefonico. I pass (info agenzia Intercontact, dalle 9 alle 13 allo 0721 26773) sono nominativi e si potranno ritirare all’ingresso della Prefettura il giorno del forum con ingresso a scelta alle 8,30 oppure alle 16,30. Tra gli ospiti anche l’allenatore della Lazio, squadra rivelazione del campionato, Baroni e lo staff medico dell’Inter. Copresidenti del convegno, moderato dal dottor Massimo Mancino (staff medico Vuelle) sono Antonio Gigante, professore universitario di Ortopedia ad Ancona ed il dottor Piero Benelli medico sportivo di Vuelle e Nazionale di Volley.

d. e.