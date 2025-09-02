I biglietti del bus? Solo al Mississippi. A Gabicce esplode il caso trasporti. Proteste e caccia alla soluzione

Con un notevole sforzo di ottimismo, lo stato delle cose ti costringe almeno ad andare al mare. Anche se non hai voglia. Un fatto che la gran parte degli utenti sembra però non apprezzare, portandoli a lamentare il disagio. Al centro del problema la vendita dei biglietti per gli autobus che collegano Gabicce Mare con i comuni limitrofi. Introvabili nelle tabaccherie locali, l’unico punto che funge da biglietteria in tutta la città è il Missisippi, la piattaforma sul mare gestita da qualche mese, in seguito all’aggiudicazione del bando comunale, dalla fondazione che si occupa di promozione turistica, Visit Gabicce. E proprio qui nella nuova sede operativa dell’ente di promozione locale si deve recare chiunque abbia bisogno di acquistare i biglietti per il servizio di trasporto pubblico gestito da Adriabus. La polemica è partita tenendo banco sui social. Poi, in questi giorni le lamentele si sono riaccese fra i turisti e i residenti, anche in vista dell’inizio dell’anno scolastico e della necessità di acquisto degli abbonamenti. "E’ un servizio pubblico che gestiamo nonostante un aggio molto ridotto del 5% e la necessità di recarci periodicamente a Pesaro per il ritiro dei biglietti – dicono gli operatori di Visit - . Si tratta di un servizio molto richiesto e per questo cerchiamo di continuare ad offrirlo". Una scelta che si è rivelata invece molto complicata, e alla fine non più praticabile, per le tabaccherie locali. "Aldilà dello scarso guadagno e della richiesta da parte di Adriabus di acquistare una grande quantità di biglietti, due anni fa ho dato la mia disponibilità a fornire il servizio e avevo sottoscritto l’accordo con Adriabus – racconta Andrea Giovannini, titolare dell’omonima tabaccheria - . Peccato che nessuno da parte della società si sia più fatto sentire e così si è interrotta la vendita". A complicare la situazione, segnalano gli utenti e gli operatori di Visit, è la procedura non semplice che si deve seguire per l’acquisto on line dei titoli di viaggio e l’ipotesi ventilata dall’azienda di togliere anche le macchinette erogatrici dei biglietti a bordo del bus da alcune linee. Di fatto, per procedere all’acquisto occorre scaricare un app e per molti questo rappresenta un ostacolo. E qualora venisse a mancare anche la possibilità di acquisto del biglietto sull’autobus, la lunga passeggiata al mare, al Mississippi, diventerebbe obbligatoria. Ragioni per cui, anche in vista dell’inizio dell’anno scolastico, il 15 settembre, e della necessità di acquisto degli abbonamenti il Comune sta cercando di proporre una soluzione ai disagi. "Stiamo pensando di organizzare la vendita degli abbonamenti in uno spazio in Comune – sostiene l’assessore al Turismo Matteo Sanchioni - . Si sta cercando la modalità migliore". E c’è già chi lancia le sue proposte, come la richiesta ad Adriabus di mettere una macchinetta erogatrice accanto alle fermate dell’autobus. Magari, una per ogni quartiere.

Beatrice Grasselli