"I bisogni dei fragili senza risposta"

Negli ultimi giorni numerosi casi di cronaca hanno riguardato soggetti psicologicamente fragili, ma ai bisogni di queste persone troppo spesso il sistema sanitario pubblico non è in grado di dare risposte. "Gestire casi complessi è sempre più difficile e rischioso – dice Andrea Biancani, vicepresidente del Consiglio regionale –. Ecco perché al personale della Psichiatria vanno garantite condizioni di lavoro con meno stress. Servono nuove assunzioni, in servizio è appena un terzo del personale previsto. La Regione avvii subito le assunzioni. A rimetterci sono anche i pazienti e le loro famiglie". "L’esiguo numero degli psichiatri rallenta il funzionamento dei reparti e servizi e mette in difficoltà pazienti, famiglie e personale, a cui vanno garantite condizioni di lavoro serene. L’organico prevede 28 psichiatri ma, al momento, ce ne sono solo 10 più il primario".