I borghi di Urbino raccontati dagli studenti

Un volume di 177 pagine che intreccia arte, fotografia, cinema e scrittura, raccontando l’incontro tra tradizione e innovazione. Nato alla Scuola del Libro di Urbino ma capace di parlare a tutta la comunità, “Mondi eterni in piccole vie“ è il risultato di un lavoro collettivo sui borghi del territorio, realizzato dagli studenti della classe 5ª A di Cinema e Fotografia nell’ambito del progetto PCTO. Il libro è stato presentato ieri in un evento dedicato, introdotto da un video curato dallo studente Lorenzo Albano, autore anche dell’impaginazione del volume. Il filmato ha segnato l’avvio di un viaggio visivo tra i borghi, con uno sguardo giovane e sensibile. A seguire Massimiliano Sirotti, assessore alle Politiche Educative, ha espresso gratitudine verso gli studenti, la dirigente scolastica Lucia Nonni, i docenti e i rappresentanti dei borghi, sottolineando "l’importanza di investire sui giovani e sul loro legame con il territorio, che possono valorizzare con progetti come questo". L’assessore ha inoltre ricordato la collaborazione con il Consiglio regionale delle Marche – ringraziando il presidente uscente Dino Latini, che oltre alla prefazione ha sostenuto la realizzazione del volume – e con la società di trasporti Adriabus, che ha garantito gli spostamenti degli studenti verso i borghi. Lucia Nonni ha descritto il progetto come "un percorso di scoperta e narrazione dei luoghi e delle persone che li abitano. Gli studenti – ha spiegato – hanno trovato nei borghi una grande generosità e il desiderio di raccontarsi, diventando testimoni di una memoria viva e condivisa". Gli organizzatori hanno raccontato le fasi del progetto, iniziato nel novembre 2024 e concluso ad aprile 2025, che ha coinvolto i borghi di Schieti, Cavallino, Canavaccio, Ca’ Mazzasette e Pieve di Cagna. Ogni gruppo di studenti ha interpretato il tema in modo personale: chi con riprese aeree e interviste agli abitanti, chi con cortometraggi poetici come Il poeta errante, fino a comporre un mosaico di voci e immagini che restituiscono la vitalità di questi luoghi. "Abbiamo voluto catturare la realtà, ascoltare le persone e raccontare le loro storie con rispetto e curiosità – ha raccontato uno degli studenti –; è stata un’esperienza intensa, che ci ha permesso di unire la tecnica alla passione, imparando sul campo cosa significa narrare il territorio".

Davide Bubisutti