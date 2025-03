I Bur... dei dell’Olimpo. I ragazzi di Pesaro sfilano nella festa più allegra

Piazza del Popolo gremita per la 68ª edizione del “Carnevale dei Ragazzi“. "Uno spettacolo fantastico, una grande festa per le famiglie, ma soprattutto per i bambini, aperta a tutti gratuitamente – ha detto il sindaco Andrea Biancani dal palco della Biosfera, di fronte alle migliaia di persone che hanno partecipato alla giornata di festa –. Un ringraziamento va agli organizzatori, alle parrocchie e ai quartieri che si adoperano per la riuscita dell’evento. Sappiamo che è uno sforzo organizzativo molto grande, ma quello che riuscite a fare è davvero molto bello".

A guidare il Carnevale dei ragazzi, Rabachèn e sua moglie, la signora Cagnèra, che insieme al sindaco, al presidente del Consiglio comunale Enzo Belloni, e al consigliere comunale d’opposizione Antonio Bartolomei sono stati protagonisti di una prima assoluta del carnevale pesarese: il lancio dei dolciumi direttamente dal palazzo del Municipio.

Prima dell’arrivo in piazza del Popolo il corteo ha sfilato per il centro storico: piazzale Carducci, viale Gramsci, piazzale Matteotti, via Cialdini, via Manzoni poi via San Francesco. A trionfare quest’anno è stata la parrocchia san Francesco d’Assisi - Cappuccini, con “La pizza Rossini“. Menzione speciale al carro di Villa San Martino “Bur dei dell’Olimpo“ e un premio a tutte le realtà che hanno partecipato: “Inside out“ (Soria); “Psares d’Egit“ (Comunità pastorale del centro storico); “Gli intramontabili ’80-’90, gioca come allora, riscopri la magìa“ (San Carlo Borromeo); “Carramba che sorpresa“ (Torraccia); “Libri in maschera“ (Loreto).

Sul palco insieme al sindaco anche l’arcivescovo monsignor Sandro Salvucci, l’assessore alla sicurezza Sara Mengucci, il consigliere Bartolomei, la presidente del Quartiere 1 Luigina Barnabeo. Ha concluso Rabachèn, ovvero Albino Calcinari, che nel suo discorso in dialetto pesarese, fra l’altro, ha ricordato le due novità di questa edizione: il profumo per interni “El profum del carneval“ e “Rabachen e il carnevale di Pesaro“ il libro pubblicato dalla tipografia Melchiorri 1934. A raccontare la giornata di festa l’immancabile voce dello speaker ed organizzatore Tomas Nobili.

l. d.