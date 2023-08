"I bus in centro a Urbino vanno subito ripristinati"

di Micaela Vitri *

Rivolgo un appello al sindaco di Urbino e alla società di trasporto Adriabus per chiedere di ripristinare le corse dei bus dal centro alle periferie e viceversa, dopo le 17,50. Occorre rendere il più possibile accessibile la città e garantire un servizio fondamentale per coloro che potrebbero avere bisogno di entrare eo uscire dal centro storico anche nelle ore pomeridiane e serali.

Indispensabile non solo per favorire la mobilità sostenibile, ma anche evitare l’isolamento delle periferie. Facendo riferimento alle parole del sindaco – continua Vitri – che non condivido, rispondo che il taglio delle corse dopo le 17,50 non va valutato solo in termini di vantaggio economico o di utilità in base al numero di potenziali utenti a bordo. Sono convinta che il servizio di trasporto pubblico, soprattutto nelle aree interne, rappresenti invece un fattore di inclusione e per questo credo che le corse soppresse debbano essere subito riattivate.

Anche se fosse solo per poche persone, sono comunque cittadini urbinati che hanno il diritto ad esempio di fruire di alcune iniziative culturali nel centro della città, delle opportunità commerciali (negozi, ristoranti, pizzerie, osterie e bar), così come di rientrare dal mare la sera con il bus. Non sono pochi gli urbinati che in estate usano il bus per recarsi al mare e al rientro hanno bisogno di un collegamento dal centro alla propria abitazione, ma lo stesso vale anche in inverno per motivi diversi. Condivido totalmente inoltre quanto evidenziato dal poeta e scrittore Umberto Piersanti che, in qualità di profondo conoscitore delle dinamiche della città ha poeticamente evidenziato un bisogno sociale: "La piazza privata degli anziani urbinati è una piazza in cui manca qualcosa. La loro presenza la rende viva, la rende ciò che è da sempre, un’agorà … Restringere la piazza a un posto per coloro che non hanno problemi a muoversi, ovvero turisti e studenti, significa portar via una tradizione. …Che fastidio danno mai gli autobus? E’ una decisione sbagliata, una trovata infelice, che va contro la bellezza delle cose".

Questo appello che spero venga accolto – conclude Vitri – è qualcosa di più di una richiesta di trasporto: rappresenta una questione di accessibilità sociale perché qualche centinaio di metri di camminata non sono affrontabili da tutti allo stesso modo, ma anche di equità e giustizia tra cittadini che devono poter avere le stesse possibilità oggi come ieri. Ricordo bene mia nonna, che abitava nella periferia di Urbino e utilizzava sempre le ultime corse dei mini bus ritornando a casa da Pesaro e da Montecchio. Ho ben impresso nella mente ciò che per lei era fondamentale come donna e cittadina: l’autonomia, che anche il trasporto le permise. Spero che questo possa essere ancora garantito a tutti gli urbinati, soprattutto gli anziani e le persone più fragili.

* consigliere regionale (Pd)