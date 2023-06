"I bus tornino in piazza anche dopo le 17,50"

Anche il gruppo consiliare “Urbino e il Montefeltro“ condivide l’appello del poeta e scrittore urbinate Umberto Piersanti (uscito ieri su queste pagine) a favore del ripristino del servizio navette con transito in piazza dopo le ore 17,50.

"Occorre consentire ai cittadini di prolungare la loro permanenza in piazza – dicono Giorgio Londei e Federico Cangini –, non si comprende il provvedimento; ci auguriamo che sia assolutamente provvisorio e venga abolito al più presto, soprattutto in una città con una presenza di anziani cospicua e con persone che hanno difficoltà a deambulare. La piazza, come lucidamente ha ricordato Piersanti, è sempre stata luogo di ritrovo e di incontro anche con studenti e turisti. Cancellare questa tradizione in una città che già vede una perdita di abitanti (al mese di giugno 2023 siamo scesi a circa 13.750, perdita superiore alla media nazionale e regionale) sarebbe poco lungimirante e dannoso per tutti, anche per le attività commerciali. Ci auguriamo che il provvedimento venga ritirato al più presto".