I cambiamenti del clima L’ambiente sale sul ’palco’

Domani, alle 18,30 alla chiesa dell’Annunziata a Pesaro va in scena "Conversations about the World", un progetto di drammaturgia sui cambiamenti climatici a cura di Sonia Antinori (foto a sinistra) con Stefan Capaliku (foto a destra). Oggi è possibile immaginare un futuro sostenibile? Per cercare risposte a questa domanda sempre più urgente date le gravi conseguenze dei cambiamenti climatici del pianeta, la compagnia Malte presenta il secondo appuntamento drammaturgico a Pesaro in collaborazione con il Comune di Pesaro e l’Amat sul tema nell’ambito del progetto di rete "A est del palcoscenico". Il progetto si svolge alla chiesa dell’Annunziata dove è in corso in questi giorni la residenza drammaturgica con Stefan Çapaliku, rivolta ad artisti, studenti e cittadini per riflettere e sensibilizzare il pubblico sull’emergenza ambientale legata al cambiamento climatico, diffondendo un punto di vista ecosostenibile sulla vita.

I risultati dei lavori confluiranno in un evento pubblico "Conversations about the World", domani alle 18.30 sempre alla chiesa dell’Annunziata, una conferenza-spettacolo per presentare la ricerca drammaturgica generata nella rete del progetto. In occasione della serata sarà proiettato il film "Can I Live?". Un lavoro divertente e commovente sulla crisi climatica. Un’occasione di festeggiare con ospiti reali e virtuali di livello internazionale la città di Pesaro, alla vigilia della sua annata di Capitale Italiana della Cultura 2024. Regista di teatro e cinema, direttore per le Politiche sul Libro al Ministero della Cultura e docente di Estetica all’Università delle Arti di Tirana, Stefan Çapaliku è nato a Scutari (Albania, 1965), si è laureato in Lettere all’Università di Tirana nel 1988 e ha completato i suoi studi in Italia, Repubblica Ceca e Inghilterra. Le sue opere interpretate in Albania e all’estero hanno avuto riconoscimenti e premi nazionali e internazionali. "A est del palcoscenico" è un progetto di Ama-Accademia Mediterranea dell’Attore, vincitore di vari premi in Italia e in Europa. L’evento è un contenitore di cultura, ma anche vuole lanciare un messaggio sull’ecosostenibilità. Uno spettacolo conferenza con protagonista il clima e il pianeta. Sul palco Stefan Capaliku che accompagnerà lo spettatore in un viaggio di consapevolezza. Ingresso a soli due euro come biglietto cortesia. Info. 334 3193717.

b.t.