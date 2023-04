"I camion del mercato rovinano i marciapiedi"

Quando il marciapiede si prende un giorno di riposo. Sembra impossibile ma è quello che accade a Urbino il sabato, durante il mercato mattutino. Proprio sul Belvedere, da viale Buozzi a via Fratelli Rosselli, questo è usato come pedana per i furgoni degli ambulanti. Una situazione che va avanti da qualche mese, praticamente da poco dopo che i lavori di realizzazione del marciapiede sono stati ultimati. A farlo presente è l’ex vice sindaco Massimo Guidi, già assessore con delega al Patrimonio Unesco.

"Non capisco come sia possibile. È una situazione che va avanti da prima di Natale, l’ho notata e documentata con foto, la prima volta il 17 dicembre 2022 e purtroppo anche sabato scorso, come nelle precedenti settimane. Quel marciapiede si trova nel luogo più panoramico proprio di fronte alla città storica ed è stato realizzato con fondi della legge 772006 dedicati ai Siti Patrimonio Unesco. Nello specifico proprio per realizzare o riqualificare percorsi pedonali che favoriscano la fruibilità, anche turistica. Questo marciapiede fa parte del progetto che ha visto anche la realizzazione del percorso pedonale in viale don Minzoni. Fare salire i mezzi degli ambulanti lì può causare danni allo stesso, rotture o imbrattamenti causati ad esempio da perdite di olio dai motori dei mezzi. Credo che una diversa collocazione di quei pochi ambulanti sarebbe possibile. Ad esempio sull’altro lato della strada oppure nel parcheggio dopo il cippo di viale Buozzi che risulta quasi completamente libero".

A gennaio Guidi ha avvertito il sindaco Maurizio Gambini che "non era a conoscenza in quel momento della cosa, ma se ne sarebbe occupato. Visto che esiste un piano per l’assegnazione degli spazi destinati agli ambulanti – continua l’ex vice sindaco –, predisposto e controllato dalla Polizia Municipale, mi chiedo se quei furgoni che sostano occupando il marciapiede sono autorizzati o no".

"Il tema, più generale, riguarda l’attenzione e la cura che occorre avere su ogni cosa, anche per aspetti che possono sembrare di minore importanza, ma non lo sono, soprattutto in una città che è patrimonio dell’umanità. Se l’amministratore comunale si prende cura anche dei dettagli offre ai cittadini un esempio positivo che è il modo più efficace di educare al rispetto e al bello, fondamentale per conservare un patrimonio architettonico e ambientale invidiato dal mondo".

Francesco Pierucci