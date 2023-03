I camper portano bene alla città A Carnevale indotto di 70mila euro

I camperisti fanno bene al territorio fanese. E’ questo in estrema sintesi il pensiero del Presidente del Camping Club Fano, Paolo Diotallevi che dopo due anni di pandemia è tornato ad organizzare il ‘CarnevalCamper’ il raduno camperistico promosso e organizzato durante le tre domeniche di carnevale dal Club tornando a somministrare ai turisti arrivati in città con i 160 camper partecipanti al raduno, un sondaggio di cui ora snocciola i dati.

"Chi viaggia in camper ha generalmente una buona disponibilità di spesa (mediamente un camper costa fra i 40 e i 60mila euro) - dice -, ma è portato naturalmente a conoscere il territorio, a viverne le tradizioni culturali ed enogastronomiche, e a farlo dodici mesi all’anno. I dati raccolti dal Camping Club Fano sono relativi all’iniziativa organizzata nel parcheggio dietro la stazione, ma val la pena osservare che, nel corso dei tre weekend di Carnevale, anche i parcheggi di viale Kennedy e viale Ruggeri erano stracolmi di camper. Dunque una stima prudenziale sul turismo itinerante a Fano durante il Carnevale di quest’anno può realisticamente essere di 1.500 presenze con un indotto fra 60mila e i 70mila euro. A nome di tutto il Club rivolgo un ringraziamento all’Amministrazione comunale e all’assessorato al turismo che hanno creduto nell’iniziativa e all’Ente Carnevalesca che ha consentito l’utilizzo dell’area di via dello Scalo". Circa 500 le presenze al raduno nei tre weekend di Carnevale e un indotto di poco superiore a 20mila euro, riversato sul territorio fanese. Sono i numeri che il Camping Club Fano ha raccolto tra i partecipanti al raduno. Equipaggi provenienti da ogni parte d’Italia: dal nord, al centro fino al sud. Quasi il 52% di loro ha raggiunto e conosciuto Fano per la prima volta, mentre il restante 48% aveva già frequentato la città della Fortuna sia durante l’estate che in occasione di altre manifestazioni. La maggior parte degli equipaggi era composta da 2-3 persone e ci sono stati equipaggi da 5 persone, famiglie con bambini assai felici di vivere Fano e il suo secolare carnevale.

"Ma il dato che più fa comprendere il valore del turismo itinerante nel nostro territorio è quello sull’indotto economico generato - sottolinea Diotallevi -: alla domanda su quanto ammontasse la spesa fatta presso bar, ristoranti, attività commerciali e servizi sul territorio, il 31% è stato nella fascia tra 100 e 200 euro; il 38% nella fascia fra 200 e 300 euro e il 20,6% oltre i 300 euro. Il restante 11% al di sotto dei 100 euro. Dunque, moltiplicando un dato medio di 150 euro per equipaggio (depurandolo di un 10%) si ottiene una cifra di circa 21.000 euro".

Tiziana Petrelli