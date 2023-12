I “Canti di Natale“ del grande Dickens

Oggi alle ore 19, nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste 20, a Pesaro, è in programma una conversazione su “"I Canti di Natale di Charles Dickens“. Si tratta dell’ultimo evento del 2023, in questa occasione organizzato dal giornalista Paolo Montanari e dal regista Franco Andruccioli.

Si terrà in pieno clima natalizio una conversazione sui canti di Natale scritti da Dickens nel 1844 e che rappresentano uno degli aspetti narrativi più conosciuti del celebre scrittore inglese. Di una bellezza unica e di un forte orientamento morale i canti di Natale hanno avuto una grande diffusione editoriale per i ragazzi. Il conte Alessandro Marcucci Pinoli introdurrà l’incontro. Paolo Montanari da più di 25 anni svolge una intensa attività culturale mentre Franco Andruccioli regista e attore di teatro ha una esperienza di oltre 50 anni avendo calcato numerosi palcoscenici sia come attore che come lettore. Ingresso libero.

l. d.