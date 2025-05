I “Canti di Pietra“ portati in scena da Eleonora Del Sorbo

Questa sera alle ore 21, il palcoscenico del teatro Battelli di Macerata Feltria ospiterà Canti di Pietra, rito sonoro per voci, corpo e pietra“: una serata speciale in cui poesia, musica e danza si mescoleranno sulla scena per creare un’atmosfera onirica, delicata e potente allo stesso tempo. La poetessa Eleonora Del Sorbo, tornando nella sua Macerata Feltria anche con il desiderio di rilanciare l’associazione dedicata all’indimenticato Massimo Vannucci, dialogherà con altre due artiste, la pianista Stefania Paterniani e la danzatrice Sara Paterniani: "Un rito sonoro rappresenta l’evocazione di un passaggio, il superamento di una soglia – spiega l’autrice di Canti di Pietra –, è una lingua, uno strumento che invoca attenzione. Ci chiede di restare vigili, di sentire il potere degli elementi che turbano la terra. I canti sono stanze che oggi non abito più: il congedo del dolore e la danza della rinascita, un canto di metamorfosi che trasforma e trasporta il mondo panico dell’infanzia in quello della consapevolezza".

La Del Sorbo, laureata in lettere classiche e docente di lettere, ha coltivato la ricerca in campo archeologico e la passione per il teatro. Questo spettacolo, arricchito da altre due artiste, si fonda sulla sua prima opera poetica Canti di Pietra. Stefania Paterniani, pianista jazz, cantautrice e compositrice di musical per la compagnia Neverland, fa parte dell’Ensemble Lims, gruppo di ricercatori nell’ambito dell’improvvisazione radicale. Direttrice di coro, lo scorso anno ha pubblicato il suo metodo didattico per la casa editrice Progetti Sonori. Mentre Sara Paterniani è danzatrice nella Perla Dance Company e performer nella compagnia di Musical Neverland: una ballerina poliedrica che porta con sé il rigore della danza moderna americana e la passione del musical italiano, incarnando un ponte artistico tra due culture. La serata sarà presentata dalla scrittrice Antonella Lucchi.

Elisabetta Ferri