I canti natalizi nel Salone del Trono di Palazzo Ducale

I canti arrivano a Palazzo Ducale a Urbino. Questo sabato dalle 17,30 nel Salone del Trono si terrà il tradizionale Concerto di Natale. Protagonisti della serata saranno la “Corale del Montefeltro“ e la corale “Santa Lucia“, accompagnate dall’orchestra “Cameristi di Urbino“, sotto la direzione del Maestro Valentino Bastianelli.

Un pomeriggio di cultura e bellezza, cullati dalle sinfonie classiche di professionali in un contesto altamente stimolante. Il programma prevede l’esecuzione del concerto in Re Magg. per orchestra d’archi e basso continuo di Carlo Tessarini, (1690-1765) compositore riminese che operò anche alla Cappella musicale di Urbino lasciando negli archivi della stessa numerose sue opere.

A seguire, il concerto in Re min. per due violini solisti, orchestra d’archi e basso continuo di J. S. Bach (1685-1750). Sarà poi la volta di Navidad Nuestra, celebre composizione natalizia del compositore argentino Ariel Ramirez, eseguita in lingua originale dai cori, solisti e orchestra andina. Attraverso i sei brani, l’opera racconta la nascita del Divino: dall’Annunciazione all peregrinazione, dalla Natività all’arrivo dei pastori, fino ai Re Magi e alla fuga in Egitto. La serata si concluderà con l’esecuzione di alcuni dei brani più amati della tradizione natalizia, per regalare al pubblico un’atmosfera di gioiosa celebrazione.

Durante il concerto si potrà adottare come soliti, al violino, Keti Abiatari, Michele Bartolucci e Silvia Catani come soprano. Xin Yan come tenore mentre al piano Danilo Comitini e Mauro Bernabè alla chitarra. Alla fisarmonica ci sarà Raffaele Damen, alle percussioni Daniele D’Ubaldo diretti da Valentino Bastianelli. Come ogni anno sono attese tante persone per assistere a questo intenso concerto, un modo speciale per diffondere tra il pubblico e alla città di Urbino gli auguri al periodo delle festività natalizie.

fra. pier.