"I capannoni del Carnevale?. Un colabrodo"

"I capannoni di Carnevale sono un vero colabrodo. E’ così che l’amministrazione dimostra di credere nella più importante manifestazione cittadina?" Se lo chiede la coalizione di centro destra ’Per Fano’. "La giunta Seri – aggiungono gli esponenti della coalizione – si assuma la responsabilità di intervenire immediatamente tenendo conto del grande valore strategico di questi immobili che, purtroppo, versano in condizioni di precarietà". "Da due anni l’Ente Carnevalesca invia mail al Comune, segnalando il deterioramento degli stabili. Le gravissime infiltrazioni d’acqua rappresentano un pericolo sia per i carri di cartapesta sia per gli addetti che sono costretti a lavorare in condizioni al limite della decenza".

Per il centrodestra questa noncuranza evidenzia il totale disinteresse dell’amministrazione e porta a interrogarsi su un quesito: "Fano è veramente città del Carnevale, come recita l’articolo 15 bis dello statuto comunale? Nel corso di questi anni il Carnevale di Fano è tornato ad avere il ruolo che gli spettava nel panorama nazionale, una crescita virtuosa testimoniata dal forte interesse dei media nazionali, dai riconoscimenti del Ministero della Cultura, e dal percorso Unesco che si sta portando avanti. Con questi risultati, le istituzioni non possono sottovalutare il Carnevale di Fano. L’amministrazione intervenga quanto prima ponendo rimedio a questa figuraccia perché il Carnevale di Fano, il più grande evento non solo della città ma della regione, va supportato con più attenzione e rigore".