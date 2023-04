I carbonari inventarono l’opinione pubblica

di Riccardo Paolo

Uguccioni

Abbiamo lasciato Gaetano Togni "fratello del Dovere", cioè al primo grado dell’iniziazione carbonica. Pochi mesi più tardi – è un agrimensore, dunque un uomo colto – lo ammettono fra i carbonari "assoluti". L’iniziazione avviene davanti a un "reggente" che indossa una tracolla blu, nera e amaranto. La formula è: "Per i poteri a me conferiti dalla madre vendita, in nome di san Teobaldo ti battezzo e ti costituisco buon cugino carbonaro".

San Teobaldo di Provins è infatti il patrono dei carbonai. All’aprirsi e al chiudersi delle riunioni – racconta il Togni –, il reggente comanda "Tutti all’ordine", e allora i carbonari si alzano colle mani sovrapposte al ventre e attendono immobili che il reggente dica "Maestro primo reggitore, che ora abbiamo?", quello risponde "Il sole spunta sul nostro orizzonte", allora il reggente continua "Giacché la luce è chiara, incominciamo i nostri travagli".

Il "battesimo" si impartisce ai carbonari con tre colpetti metallici, il tocco si fa strisciando le dita verso il polso, ci sono delle "parole di passo"; le finalità della setta sono indipendenza e odio ai tiranni (indipendenza, si noti: non unità nazionale, che è idea ancora di là da venire). I militari hanno una vendita separata, detta dei "Figli di Marte". Il gruppo settario è diramato in tutta la Romagna, pare che la vendita "figlia" di Pesaro dipenda dalla "madre vendita" di Cesena: e in effetti tempo prima, essendo sorta questione tra settari borghesi e settari militari, un cesenate era venuto in città a dirimerla.

Gaetano Togni precisa che in Pesaro ci sono tre vendite: "Una diretta da Francesco Perfetti, che è la più antica e la primaria e della quale ne è il medesimo il reggente. La seconda è quella dei militari", la terza quella dei civili, a loro volta suddivisi tra fratelli del Dovere e carbonari. È un dato importante: quella del Perfetti, "la più antica e la primaria", è con ogni probabilità la loggia massonica da cui tutto origina. Manca la prova documentaria, ma la derivazione non pare casuale.

Un macellaio racconta di essere stato affiliato in una locanda, davanti a certi pesaresi e a un tale di Cesena "capo di una setta istituita in quella città"; c’erano anche dei militari. Escono poi dal locale a piccoli gruppi "per non dar nell’occhio". L’aspetto interessante del suo esame è che cita più di sessanta persone fra intagliatori, calzolai, barbieri, mastellari, sensali, falegnami, vetturini, ecc., uno spaccato di artigiani e "industrianti" tra i quali si fanno proseliti. Sa inoltre che Francesco Perfetti è un settario, come pure il marchese Petrucci, gli Antaldi e altri nobili. Ma l’aspetto "plebeo" è forse la chiave di volta del problema.

Decine di persone si frequentano più o meno segretamente, nella Pesaro di quegli anni (ma anche a Fano, Cagli, Urbino, Macerata Feltria, ecc.), e discutono comparando passato e presente. Possiamo sorvolare senza danno – almeno in Pesaro – sui progetti cospirativi e insurrezionali, più velleitari che concreti, ma l’aspetto profondamente rivoluzionario della Carboneria è proprio in quelle conversazioni, nelle cene in osteria, nei colloqui ai passeggi sulle mura, dove si tratta di attualità e di politica e dove emerge una socialità nuova, laica, ormai esterna alle confraternite e alle parrocchie. In quegli incontri si parla di Italia, di costituzione, di diritti dell’Uomo e del cittadino; vi si forma l’opinione pubblica.

A Risorgimento concluso, la Carboneria sarà un mito fondativo del risveglio nazionale, con i suoi nebulosi segreti e qualche martire (ma di solito dimenticando le vittime). La sua importanza non è però tanto nei "moti", di solito facilmente repressi, quanto nell’opinione pubblica che nessuna polizia può efficacemente controllare. Che persone "di bassa condizione", muratori di Fano e facchini di Pesaro, che difficilmente avranno letto Montesquieu, aspirino a un governo "libero e indipendente", e che il sovrano si muova dentro norme statutarie, significa che le basi dell’assolutismo pontificio sono discusse.

Quelle idee e quei rituali imprecisi e mutevoli, sostanzialmente massonici, da dove vengono? I carbonari non sanno di essere massoni; ma nelle loro vendite ci sono persone colte – impiegati, professionisti, ecc. – che probabilmente lo sono e che dirigono i lavori, e attorno a loro si muovono tanti popolani che vengono politicamente indirizzati verso idee di statuto e diritti dell’Uomo. Certe aggregazioni sono frutto di un’insistenza assillante, altre sono perfino eseguite di sorpresa, senza il consenso del "pagano" da associare (lo dicono in troppi perché non sia un po’ vero); a volte ne derivano risultati perfino grotteschi, come quando un tale non consente in alcun modo che lo bendino e alla fine tocca allontanarlo, poi per tutelare il precarissimo segreto lo si condanna a morte: una sentenza che nessuno eseguirà. Ma intanto la carboneria svolge un proselitismo patriottico interclassista.

E questo sarà il brodo di coltura del Risorgimento.

