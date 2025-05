I Carmina Burana di Orff con il Coro San Carlo

Dopo il successo del tradizionale Concerto dell’Epifania nel Duomo di Pesaro, il Coro San Carlo, diretto dal maestro Salvatore Francavilla, sarà al teatro Giovanni Santi di Bottega di Vallefoglia, oggi alle ore 21. Un’occasione per ritrovare amici vecchi e nuovi ed assistere alla cantata scenica dei Carmina Burana, composta da Carl Orff. Attribuiti ai clerici vagantes, i Carmina Burana raccontano in un basso latino, spesso mescolato al tedesco e al francese medievale, storie di natura, felicità, amore, vita e morte. Insieme al Coro San Carlo si esibiranno il soprano Arina Panchikova e il baritono Sanghyun Park. L’accompagnamento strumentale sarà affidato ai percussionisti dell’Orchestra Sinfonica Rossini (Matteo Fratesi, Giacomo Sebastianelli, Gianni Gabellini e Marco Roveti) e ai 2 pianoforti, suonati da Claudio Colapinto e Diana Massacesi. Direzione Maestro Salvatore Francavilla. "Siamo particolarmente contenti di aprire la stagione con questa proposta pensata ad hoc per il Comune di Vallefoglia, offrendo alla cittadinanza un programma musicale sempre molto atteso dal pubblico", commenta il direttore artistico del Coro Claudio Colapinto. Il Coro San Carlo è composto da una cinquantina di coristi e, prosegue Colapinto: "siamo sempre pronti ad accogliere chiunque voglia cimentarsi in questa avventura".

b. t.