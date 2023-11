I castagni della Pianella hanno sapore metafisico

Giunti a Lunano e dopo avere alzato gli occhi al "Pirlo", borgo medioevale il cui campanile spunta ancora dal boschetto su nel cucuzzolo che per raggiungerlo ci vogliono le ali (non sarebbe male che il Comune asfaltasse questa strada), prendete a sinistra per i "Castagni della Pianella". Vi accoglie Stefano Manenti che ci accompagna nel bosco dove la "bionda di Lunano", ovvero la castagna del luogo, cade notte e dì avvolta nei suoi ricci. Siamo agli sgoccioli, e anche oltre, ma qui, in questo agriturismo per vocazione, troverete le castagne ogni mese dell’anno, sotto varie forme perché vengono conservate. Adesso sono fresche e la signora Carla Mauri, moglie di Stefano, le cucina in modo mirabile, mentre il figlio Enrico con grande gentilezza le annuncia in sala. In famiglia sono riusciti a creare una sorta di pizzocchero dell’alto Montefeltro, ovvero i "Pianellini" pastosi, cremosi, conditi con radicchio, salsiccia e castagne (per i vegetariani niente salsiccia). E’ davvero un piatto piacevole, che fa il paio con ottimi antipasti come il crostolo ripieno del formaggio misto del pastore Soru di Ca’ Rosino e con i salumi locali, e poi con le carni che possono essere di cortile o di manzo, abbinate a un buon Sangiovese Lucarelli sfuso. Sono una piacevole scoperta anche i dolci di castagne, specie quello ripieno di crema di castagne, abbinati a castagne bollite calde e a un sorso di vino di visciola Mauri, molto equilibrato tra zuccheri e parte alcolica e dove gusterete un frutto intenso. E’ un vero piacere vedere che ci sono famiglie come questa che, nel distretto dell’industria, valorizzano la buona terra, compresi i tartufi: Stefano ha avviato una tartufaia da anni che sta per entrare in produzione e serve tartufo anche nel suo locale, oltre a coltivare fieno e grano. I silenzi di questi luoghi vi aiuteranno a ritrovare la misura del tempo e una passeggiata a castagne anche fuori stagione vi aiuterà a capire che la castagna è un frutto metafisico.

d.e.