I Cinque Stelle ripartono da Urbino

Riorganizzazione territoriale per il Movimento Cinque Stelle, un’azione voluta dal presidente Conte. Sabato gli attivisti e gli iscritti pentastellati della città ducale e delle aree interne si sono incontrati a Collegio Raffaello in piazza della Repubblica. Ad aprire il dibattito la coordinatrice provinciale e consigliere regionale Marta Ruggeri. "Quella di sabato è stata anche l’occasione per presentare una bozza di documento programmatico elaborato da alcuni attivisti del nascente gruppo, che muove la sua azione dalla consapevolezza dell’enorme svantaggio accumulato dall’entroterra a causa di una politica che ha sempre privilegiato la costa – dicono i Cinque Stelle –. Per i comuni distanti dal mare, penalizzati dall’assenza di infrastrutture, lontani dai servizi essenziali e afflitti da un grave calo demografico e con scarse opportunità di lavoro. Investire in una politica sinergica che promuova le risorse del territorio verso una crescita sostenibile è l’unica chance per invertire una tendenza drammatica per le aree più interne. L’obiettivo della sua azione è principalmente quello di sensibilizzare l’opinione pubblica di queste zone verso obiettivi comuni", spiegano.

Inoltre, quella di sabato, è stata l’occasione per informare i simpatizzanti del Movimento Cinque Stelle che è in corso la fase di iscrizione ai neo nascenti gruppi territoriali, attraverso la piattaforma www.movimento5stelle.eugruppi-territoriali-on-line-la-mappa

fra. pier.