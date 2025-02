"I cittadini e le imprese non possono continuare a pagare i rincari dell’acqua"

"I cittadini e le imprese non possono continuare per sempre a pagare gli aumenti delle tariffe, soprattutto a fronte degli utili stellari di Marche Multiservizi". Lo sottolinea in una nota Maurizio Caselli, capogruppo del Gruppo Consiliare di Minoranza ‘Apecchio Civica’ in riferimento all’aumento del costo delle bollette dell’acqua che ricade anche sui cittadini di Apecchio, come in tutti quelli della Provincia di Pesaro-Urbino.

"Come Gruppo Consiliare – aggiunge Caselli- ci affianchiamo alla proposta fatta dal Dott. Emanuele Petrucci, sindaco di Mombaroccio, di accantonare dagli utili annuali di bilancio una quota del 20% da utilizzare per la mitigazione della dispersione idrica e come rimborso, almeno parziale, per l’aumento dell’8% applicato agli anni 2024-2025 sulle utenze da parte di Marche Multiservizi".

"Per questo - conclude il capogruppo di Apecchio Civica - abbiamo inviato una mozione al Comune di Apecchio che andrà ai voti in Consiglio Comunale, per far sì che questa richiesta venga accettata dall’Amministrazione Comunale, al fine di tutelare delle nostre risorse idriche e a sostegno della cittadinanza che si è trovata a subire, suo malgrado, questi aumenti".

Nella foto: Maurizio Caselli, capogruppo di minoranza ‘Apecchio Civica’