I Civici sostengono Aguzzi: "E’ il candidato sindaco migliore"

"Stefano Aguzzi (foto) è il candidato sindaco migliore". I Civici Fano, emanazione dei Civici Marche rappresentanti in Regione dal consigliere Giacomo Rossi, si schierano con Stefano Aguzzi. "A Fano il gruppo – fa sapere Rossi – si è appena costituito e presto aprirà una sede vicino alla piazza". I Civici Fano "senza tanti giri di parole" dichiarano il loro appoggio ad Aguzzi. "Siamo convinti – affermano – che nella situazione attuale sia il candidato migliore offerto dal panorama politico fanese". E aggiungono: "Aguzzi ha già amministrato Fano, conosce la macchina comunale e l’esperienza acquisita in questi anni da assessore regionale ne ha ampliato le conoscenze. Aguzzi inoltre e’ capace di tenere insieme tutto il centrodestra, le civiche come la nostra ed attrarre le migliori energie cittadine".

Concludono i rappresentanti dei Civici Fano: "Ci auguriamo, a breve, un incontro tra tutte le forze politiche cittadine di centrodestra e civiche affinché insieme, senza fughe in avanti o candidature pilotate da dietro, si possa passare prima possibile alla scelta del candidato e alla stesura del programma elettorale. Noi Civici Fano siamo pronti a fare la nostra parte con una nostra lista e ci rendiamo disponibili a fare da aggregatori per le diverse esperienze civiche cittadine". Dopo qualche giorno di pausa, seguito al rifiuto ufficiale del consigliere regionale della Lega Luca Serfilippi e alla complicata situazione politica regionale, nel centrodestra fanese è ripartita la corsa alla candidatura a sindaco per il 2024. In campo, per ora ci sono Stefano Aguzzi (assessore regionale ed ex sindaco) e Giuseppe De Leo (area civica ed ex direttore generale del Comune) che ha già presentato la sua candidatura a fine settembre. Fratelli d’Italia potrebbe portare sul tavolo della trattativa fanese anche i nomi degli ex amministratori Maria Antonia Cucuzza e Francesco Cavalieri e del dirigente regionale Andrea Montalbini. Al momento Aguzzi, che recentemente ha dichiarato di essere pronto ad accettare la candidatura a sindaco "con onore e con piacere" se sul suo nome convergessero tutti i partiti del centrodestra, incassa l’appoggio dei Civici Fano.

Anna Marchetti