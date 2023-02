"I classici ti cambiano la vita" E gli studenti si sfidano in latino

di Solidea Vitali Rosati

Certame, termine italiano che deriva dal latino, vuol dire “gara“. Per domani il liceo scientifico e musicale Marconi ha bandito la prima edizione del certamen latinum “L’Idolino“, una competizione di traduzione dal latino riservata agli studenti iscritti al triennio dei licei classici e scientifici di tutto il territorio della provincia di Pesaro Urbino. La prova si svolgerà al Marconi sabato dalle 9 alle 12.

Agli studenti vincitori verrà assegnato un premio in denaro, pari a 500 euro per il primo classificato, 300 euro per il secondo e 200 euro per il terzo. La cerimonia di premiazione si terrà il 18 marzo sempre al Marconi e avrà Ivano Dionigi come nume tutelare: il latinista, già rettore all’Università di Bologna e autore di libri sulla lungimiranza dei classici antichi, sarà il presidente della commissione giudicatrice.

"Sono 76 i candidati alla prova di sabato" dicono le professoresse di latino del Marconi – Elena Del Prete, Francesca Gasperini, Anna Sanchini e Federica Iacomucci – organizzatrici dell’evento promosso dalla famiglia Berdini. Infatti il certamen latinum l’Idolino è intitolato alla scultura romana ritrovata a Pesaro nel 1530, ma è dedicato alla memoria di Clementina Berdini, farmacista, persona stimata in città, già studentessa del Marconi, scomparsa prematuramente, nel 2021, all’età di 51 anni. A volerlo, in nome della figlia, è stata Maria Clementina Colangelo in Berdini, nobildonna sia per lignaggio che d’animo. Lenire il dolore della perdita è impossibile.

"Posso solo sostenere iniziative che valorizzino l’intelligenza e il desiderio in giovani di talento – ha detto la signora Clementina, raggiunta al telefono –. A darmi l’idea è stato il nostro avvocato, latinista e storico, Angelo Piscopiello. Mia figlia ne sarebbe stata contenta".

Chi ha conosciuto Clementina Berdini in vita "ha potuto apprezzarne l’energia, il senso del dovere e l’onestà. Di mia figlia amavo la predisposizione verso gli altri. Lo stesso spirito che anima le insegnanti nel guidare verso l’emancipazione i propri studenti". L’iniziativa, sostenuta dalla famiglia Berdini, ha ottenuto il patrocinio dei comuni di Pesaro, Urbino, Fano e Sassocorvaro; della Provincia di Pesaro-Urbino e della Regione Marche. "E’ stato complesso organizzare il certamen – osservano le professoresse –, ma siamo molto contente di poter accogliere una nuova opportunità di crescita per i nostri ragazzi".

Vero: ridurre il certamen ad una attestazione del livello di conoscenza e dimestichezza con la lingua di Cicerone non darebbe misura dell’impatto che la parola latina può nella mente e nell’animo di un giovane. Del resto Dionigi, alla "benedetta parola" ha dedicato il suo ultimo libro, proprio per sottolinearne la forza creatrice. Non sono da meno le quattro insegnanti, cariche di entusiasmo. "Con le colleghe condividiamo questo percorso perché pensiamo che i ragazzi abbiano bisogno del latino – dicono le insegnanti –. E’ in grado di trasmettere valori fondamentali, invita al gusto del pensiero. I ritmi di oggi penalizzano il ragionare e la possibilità di sviluppare una capacità critica che ci permetta di cogliere la complessità e la profondità della realtà che ci circonda. Il rischio dell’uomo contemporaneo è quello di restare in superficie. Il latino sa essere una bussola, ma è necessario volersi mettere in gioco, impegnarsi, dedicare tempo e fatica nella ricerca del senso". E’ un insegnamento importante, utile nella vita di tutti.