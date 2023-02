I comignoli pericolanti risistemati con un blitz

Le suore dell’ordine delle Maestre Pie Venerini e le inquiline dello studentato “Maria Immacolata“ di via Mazzini ad Urbino possono, ora, tirare un sospiro di sollievo. Così come i passanti, i residenti ed i commercianti della zona. I comignoli ritenuti pericolanti sul tetto dell’imponente e antico palazzo Palma sono stati analizzati e consolidati da una ditta specializzata.

"Ringraziamo il Signore perché tutto è andato bene", dice una sorella contattata dal Carlino a intervento concluso. Le ultime sono state ventiquattr’ore intense e con un po’ di preoccupazione anche se non c’era un pericolo imminente: nel tardo pomeriggio di giovedì l’intera via Mazzini è stata chiusa, transennata in via precauzionale.

Ieri mattina invece sul posto sono arrivati i tecnici e gli operai della ditta specializzata che hanno provveduto, assieme all’ufficio tecnico Comune, ai Vigili del Fuoco di Urbino e alla Polizia Municipale, ad analizzare nuovamente la situazione e mettere in campo una strategia di azione (come si vede dalle foto). Si è lavorato sodo per dare stabilità alle cappe che non risultavano più ben salde alle canne fumarie, mentre nel pomeriggio la piattaforma, sempre con operatori specializzati, ha provveduto allo smaltimento dei calcinacci.

È stata un’operazione lampo. Nella mattinata del 23 alcuni operai che stavano lavorando su un palazzo nei dintorni di palazzo Palma hanno visto che qualcosa non andava. I comignoli erano ammalorati, una situazione creata con tutta probabilità dalle scosse sismiche dello scorso novembre. Ma ora tuto sembre tornato a posto.

Francesco Pierucci