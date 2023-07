I commercialisti per lo Iopra: da venerdì il torneo solidale

La nona edizione del torneo A.Fo.Prof-Coppa Marche commercialisti 2023 che si disputerà venerdì allo stadio comunale di Fossombrone e che vedrà in campo le squadre degli ordini delle Marche, sarà dedicata alla raccolta fondi per lo Iopra: l’istituto oncologico pesarese Raffaele Antoniello. La manifestazione è organizzata dall’associazione Formazione professionisti e dagli ordini dei commercialisti ed esperti contabili delle Marche con il patrocinio del comune di Fossombrone. "I commercialisti confermano la volontà di mettersi in prima linea nel sociale – spiega il presidente dell’Ordine di Pesaro e Urbino, Marco Luchetti –. Quest’anno il nostro supporto va a una realtà come quella dello Iopra che da decenni svolge una preziosa attività di sostegno per i malati oncologici". Nel 2022 era stata la squadra di commercialisti-calciatori pesaresi ad alzare la coppa dell’ottava edizione, giocata a Monte San Giusto, in provincia di Macerata.