I complimenti alla Nazionale

Urbino si complimenta con la Nazionale di basket con sindrome di Down, che si è appena confermata campione d’Europa. Proprio in città, ad aprile, gli atleti erano passati per una delle tappe di preparazione alla rassegna continentale, vinta per la terza volta, battendo in finale la Finlandia, 34-18. Urbino ed Erdis si dicono inoltre pronti a ospitare nuovamente la squadra e lo staff nelle proprie strutture, in futuro, per altre iniziative o preparazioni a eventi internazionali.

