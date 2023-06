I Concerti del lunedì al via con Aiudi e Morosi

Dal 19 giugno tornano i “Concerti del lunedì“, 13 appuntamenti con le grandi orchestre d’Italia, promossi da Comune e Apa Hotels, in piazzale della Libertà fino al 4 settembre. "Sarà la prima vera estate di normalità dopo la pandemia – afferma il vice sindaco Daniele Vimini –; e sarà bello scaldarla con una rassegna diventata un punto fermo del palinsesto estivo dei pesaresi e dei visitatori. Nel cartellone c’è il meglio di quello che il territorio può rappresentare e attrarre dalla scena italiana".

A lanciare “l’estate da Capitale“ alla Palla sarà il grande evento di lunedì 19 quando, alle ore 21, saliranno sul palco il pesarese Mario Aiudi e il fanese Claudio Morosi, i finalisti locali di “The voice senior“ che, durante il programma di Rai2 condotto da Antonella Clerici, hanno tenuto incollata agli schermi l’intera provincia. "È un onore per me poter cantare a Pesaro – ha detto Aiudi –; sono davvero felice e ringrazio il Comune per quest’opportunità". Un piacere anche per il fanese Morosi, "perché Pesaro è la mia seconda città del cuore, sono cresciuto tra il Conservatorio e le vie del centro e non vedo l’ora di cantare qui". Sul palco insieme ai finalisti, ci sarà Roberta Cappelletti, voce regina delle orchestre da ballo e la Big Band composta da 35 musicisti e diretta dal maestro Dino Gnassi, per un grande show. Poi Paolo Costantini, presidente Apa Hotels ha concluso: "Siamo soddisfatti del calendario eventi dei “Concerti del Lunedì“. Grazie alla collaborazione con il Comune, siamo riusciti ad organizzare concerti di qualità che siamo sicuri andranno incontro alle esigenze di turisti, visitatori e cittadini. È la dimostrazione che quando pubblico e privato fanno gioco di squadra, condividendo iniziative e attività, si ottengono risultati importanti. Tredici concerti per arricchire l’offerta turistica e artistica della città per tutta la stagione estiva. Tra cui due performance di cui sono particolarmente orgoglioso: l’apertura con il concerto dei finalisti di “The voice senior“ e lo show di Ferragosto con l’esibizione della cover band dei Queen".

Il programma: 19 giugno evento dedicato ai finalisti di “The Voice Senior“ Aiudi e Morosi con Roberta Cappelletti con una Big Band di 35 musicisti, diretta da Dino Gnassi; 26 giugno Orchestra Patrizia Ceccarelli; 3 luglio D’Animos Band; 10 luglio Ballaonda orchestra; 17 luglio Roberta Cappelletti orchestra; 24 luglio Daniela Nespolo orchestra; 31 luglio I Bandiera gialla; 7 agosto Anna Maria Allegretti orchestra; 14 agosto Fabrizio Guidi orchestra; 15 agosto Concerto Ferragosto con i Queen Mania; 21 agosto Lara Agostini orchestra; 28 agosto Luca Bergamini orchestra; 4 settembre Palazzi Band.

Luigi Diotalevi