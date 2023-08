I concerti di Terre Sonore continuano con la Montellanico

Riprende anche questa settimana la sua programmazione Terre Sonore da stasera al 26 agosto, la rassegna itinerante sarà nel segno della creatività femminile. Alle 21,15 nel borgo di Sant’Andrea di Suasa, ai comincia con una delle sophisticated ladies del jazz made in Italy, la cantante Ada Montellanico con il suo omaggio all’immortale Billie Holiday, mentre giovedì 24 concerto all’alba alle 5,30, sulla Spiaggia Libera di Sottomonte di Gabicce Mare, insieme alla pianista Eugenia Canale.

Venerdì 25 Terre Sonore riprenderà la più abituale programmazione serale nel Giardino di Palazzo del Monte a Mombaroccio con il Phase Duo, ovvero la violinista Eloisa Manera e l’alchimista elettronico Stefano Greco. Infine, sabato 26, nel Giardino di piazza Garibaldi a Cagli, è previsto il concerto del gruppo della bassista Rosa Brunello. Quella di Ada Montellanico si preannuncia come una performance dalla duplice valenza estetica ed emotiva: da una parte un omaggio per ricordare il genio di Lady Day, condotto con empatia, introspezione e creatività, dall’altra la ricerca di un approccio agli standard jazzistici intimo e confidenziale, scavando a fondo dentro le radici ritmiche ed armoniche per infondervi nuova luce. In questa impresa, la vocalist romana Ada Montellanico, la cui capacità di trasmettere profonde emozioni è ben nota, non sarà sola: con lei ci saranno tre musicisti di comprovato talento quali il pianista Enrico Zanisi, il contrabbassista Jacopo Ferrazza e il batterista Ermanno Baron. Poi Eugenia Casale con un background importante, costituito da una solida attività nella musica classica, da una rigorosa ricerca nel folk mediterraneo e da un viscerale amore per Bill Evans. Phase Duo è costituito da Eloisa Manera, violinista che viene dal mondo classico e jazz, e da Stefano Greco, da sempre esploratore di diversi generi musicali, sia come dj che come manipolatore di suoni attraverso l’uso di strumenti elettronici. Infine Rosa Brunello bassista e compositrice il cui raggio d’azione spazia dalle improvvisazioni libere e radicali al rock elettrico, dal dub al modern mainstream. A Cagli, Rosa Brunello sarà coadiuvata da Yazz Ahme alla tromba, Enrico Terragnoli alla chitarra e da Marco Frattini alla batteria.

c. sal.