I consigli provinciali si faranno anche a Urbino

Se la primavera segna, almeno nell’immaginario popolare, nuovi inizi, anche la politica per certi versi non ne è immune: ieri si è svolto il primo Consiglio provinciale in Urbino della presidenza Paolini. Un fatto importante perché rimarca nella sede istituzionale più alta al livello territoriale che la città ducale è co-capoluogo di provincia, tanto quanto Pesaro. "Alterneremo le sedute qui, con Pesaro. Entro un mese aprirà anche l’ufficio provinciale dove sarò presente con dirigente, a rotazione, settimanalmente. Mi fa piacere che sarà così anche con il Prefetto. Quindi al Collegio Raffaello ci saranno Prefettura e Provincia", a dirlo il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Giuseppe Paolini.

Sette i punti all’ordine del giorno. Tra questi è stato approvato in maniera unanime il regolamento di contrasto per fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Poi si è passati alle linee programmatiche di mandato 2022 - 2026 del presidente incarica anche se, ipoteticamente, nel 2024 si potrebbe tornare al voto e quindi i cittadini potranno scegliere il Consiglio e la Giunta, come era prima della “Legge Delrio“ del 2014. Ma anche gli ultimi due punti destinati alla questione cinghiali. Nello specifico: l’approvazione del piano quinquennale della gestione del cinghiale alla Riserva statale Gola del Furlo e l’approvazione del piano annuale per la gestione del cinghiale e dell’elenco delle stazioni di sparo al cinghiale nella stessa riserva, sempre per il 2023. Questi ultimi tre punti hanno visto il voto contrario del consigliere Rossi.

"E’ un serio problema quello del cinghiale perché tutto è collegato. Arriva il cinghiale e poi il lupo, dobbiamo avere il coraggio di dire che i cinghiali sono stati anche portati e che molti sono stati incrociati, e ora hanno una gestazione più veloce. La Riserva è nazionale ma fuori una selezione molto più forte va fatta anche per far tornare il lupo nel suo habitat, va dove dove c’è il cibo – prosegue Paolini, arrivando a parlare delle linee programmatiche e della possibilità di voto nel 2024 –. Si pensa ma è una proposta di legge quindi ancora ci vorrà del tempo. Massimo entro il 2025 si tornerà alla elezione del presidente e mi auguro che ci sia anche il ripristino delle funzioni e dei finanziamenti che avevano le Province, oggi la disparità è enorme rispetto altri enti".

"Urbino è sempre stato co-capoluogo di Provincia e con questo ritorno nello statuto della Provincia faremo dei Consigli qui. In discussione ci sono state le linee programmatiche fino al 2026 anche se si tornerà alle Province votate dai cittadini come è giusto, e non più come ente di secondo livello. E’ necessario perché in certi ambiti, come il turismo, prima funzionavano più efficacemente – sottolinea Maurizio Gambini, sindaco di Urbino e vice presidente della Provincia –. Ho fatto il vice presidente anche con l’amico Daniele Tagliolini perché quello è stato il momento più complicato, era appena stato dato questo nuovo volto a livello nazionale all’ente". Presente il sindaco di Lunano Mauro Dini, gli altri consiglieri erano collegati da remoto, assenti Roberto Biagiotti, Domenico Carbone, Alessandro Piccini, MassimoSeri. In apertura di assise Paolini ha ricordato la giornata delle vittime di Mafia, invitando tutti a partecipare alla giornata a Pesaro per venerdì.

Francesco Pierucci