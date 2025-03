I consiglieri dicono no all’assalto dell’eolico

"Apecchio ha già dato" è stato ribadito in tema di Parchi Eolici nelle recenti assemblee indette per recepire il parere dei cittadini, ma come ne abbiamo dato notizia sabato, è arrivata un’ulteriore richiesta, questa volta dal Ministero, di un mega impianto eolico di 30 pale. A questo proposito il consigliere regionale Giacomo Rossi che tra l’altro è di Apecchio spiega: "Come Regione Marche abbiamo già espresso la nostra contrarietà all’invasione di questi mega impianti nei nostri crinali. Nel limite di quello che la normativa consente alla Regione, li impediremo. Siamo in attesa della sentenza che stabilirà se dovrà essere la Regione a redigere i vari Piani delle zone idonee ed in tal caso, eviteremo che i nostri monti siano considerati zone idonee. Nel merito della questione ho già promosso degli incontri tra gli assessori competenti ed i sindaci coinvolti e presto ne avremo altri. Sono in constante contatto con i Comitati e a differenza delle precedenti Giunte regionali, la Regione difenderà il nostro Territorio da questi ecomostri che lo svaluteranno definitivamente, insieme alle attività turistiche annesse. Come ho più volte ripetuto, possiamo e dobbiamo produrre energia pulita ma con criterio; pannelli solari sopra i tetti e i capannoni ed eventuale mega eolico nel mare, a miglia e miglia dalla costa dove non si vede". Sull’argomento c’è da registrare anche un comunicato di Marta Ruggeri, Capogruppo regionale M5S.

"Nella riunione del Consiglio regionale di martedì (sette giorni fa) nella risposta alla mia ennesima interrogazione – scrive la Ruggeri- sul deficitario bilancio energetico regionale e sulle tante richieste di autorizzazione di mega impianti eolici ed agrivoltaici, l’assessore Antonini ha ammesso testualmente: "ci sono dei progetti già avviati con procedure già in essere che riguardano soprattutto autorizzazioni a livello nazionale che si sono anche inserite in un momento di vacatio della legge che purtroppo non dipende da noi. Ma quando metteremo in campo il discorso delle aree idonee su questo sarò già chiaro fin d’ora che non ci sarà più sviluppo dell’eolico a terra". Le parole dell’Assessore non lasciano spazio ad interpretazioni su una questione che come Movimento 5 Stelle regionale stiamo sollevando da inizio legislatura. La tanto decantata filiera istituzionale con il Governo nazionale non solo non sta affatto funzionando, ma ha peggiorato la situazione, visto che la pubblicazione del Decreto attuativo del Governo in materia di impianti ad energia rinnovabile ha annullato quelle poche leggi regionali già deliberate in materia, come quelle della Sardegna, del Veneto e la nostra delle Marche, unico argine alla proliferazione di mega progetti di pale eoliche lungo la dorsale appenninica".

Amedeo Pisciolini