I conti pesanti dell’alluvione Oltre 100 frane e danni a Villa Betti Il Comune ci mette 325mila euro

Per affrontare, in somma urgenza i danni dell’alluvione, in attesa che da Roma arrivino gli indennizzi, Pesaro ha messo sul piatto 325mila euro di risorse proprie, pronto uso. Ieri il Consiglio ha approvato all’unanimità il debito fuori bilancio che servirà a sistemare le oltre 100 frane mappate nel comprensorio pesarese e mettere in sicurezza fossi e canali a fronte di prossimi avvenimenti. La fetta più importante – 183 mila euro – andrà per mettere in sicurezza le abitazioni di Villa Betti minate dallo smottamento rovinoso della strada comunale via Molino. "Non si può lasciare una strada in frana – ha osservato Belloni –: intanto interverremo con i micropali e rifaremo l’asse stradale. Via Molino è chiusa. Con l’alluvione ha subito un danno irreparabile e si dovrà intervenire in maniera radicale". Il problema era sorto almeno quattro mesi fa: il maltempo del 15 maggio ha dato il colpo di grazia. Con la somma urgenza si è agito per non pregiudicare il contesto.

Sorvegliata speciale è anche la zona di San Lorenzino, un’area che non si sarebbe dovuta allagare. Invece è già la seconda volta, dall’inizio dell’anno che lì diverse aziende e attività finiscono sott’acqua. "Tanto che già il 23 gennaio – ha detto in Consiglio comunale Dario Andreolli (Lega) – in una lettera inviata per conoscenza anche al Prefetto è stata testimoniata la preoccupazione di residenti e degli operatori economici danneggiati da un allagamento non solo anomalo, ma anche ingiustificabile". Perché? "Quell’area è stata recentemente servita da una cassa di espansione realizzata dal Consorzio – osserva Andreolli – l’acqua da quelle parti non c’è proprio arrivata ed è passata altrove, dove non sarebbe dovuta passare". Dove? "Stiamo cercando di capirlo – conferma Belloni –. Durante il sopralluogo dell’alluvione di maggio abbiamo fatto un giro lungo tutto l’argine per capire se il fiume fosse esondato, ma non è avvenuto. L’acqua del fiume si era alzata nonostante l’azione delle pompe messe: queste sono risultate incapaci di ricevere. A memoria d’uomo un fenomeno del genere non c’era mai stato, mentre si è verificato dopo i lavori di ampliamento alla terza corsia dell’autostrada. Stiamo cercando di capire se i lavori di regimazione delle acque con la costruzione di fossi e quant’altro in seno alla realizzazione della terza corsia possa aver modificato l’equilibrio preesistente generando il rischio allagamento. Siamo nel campo delle ipotesi. Nel fare questa indagine abbiamo ottenuto la collaborazione tecnica della Regione. Inoltre con l’assessore Aguzzi e il governatore Acquaroli abbiamo previsto un tavolo tecnico per la pianificazione di interventi a mitigazione del rischio tracimazione di fossi e canali: solo il 10% è in capo al Comune – continua Belloni –. Resta la convinzione però che non tutto sarà prevedibile. come è avvenuto a Vismara: il fosso è tracimato inondando il campo sportivo". Nelle cifre riportate nella delibera figurano i 33.600 euro per la pulizia e ripristino del parcheggio San Decenzio; gli interventi sulle frane delle strade Vincolungo, Valregina e Canneti pari a 20.130 euro; quelli per il muro del cimitero di Novilara pari a 24.400 euro.

Solidea Vitali Rosati