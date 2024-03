"I contributi per i Centri estivi?. Molto meglio darli alle famiglie"

Per favorire la realizzazione dei centri estivi, il Comune di Colli al Metauro ha stanziato 25mila euro da destinare ai soggetti organizzatori, ma la minoranza vorrebbe che questi contributi venissero concessi alla famiglie dei bambini e dei ragazzi e l’ha messo nero su bianco in una mozione, che sarà discussa nella seduta consiliare odierna, in programma alle 19,30 a Montemaggiore. A spiegare le motivazioni che hanno indotto l’opposizione a presentare l’atto di indirizzo è il consigliere Filippo Cicoli, che parla anche a nome dei colleghi Curina, Khadem, Capodagli e Valentini.

"Sino ad oggi – evidenzia - le somme stanziate sono state erogate ai gestori privati che organizzano i centri estivi in strutture pubbliche, ma da un’attenta analisi di tutta la documentazione riguardante lo svolgimento dei centri e considerato il rilevante costo a carico delle famiglie, riteniamo che l’amministrazione comunale debba modificare la procedura ed erogare il fondo di 25mila euro all’anno direttamente alle famiglie, sulla base del valore Isee, sostenendo quelle in maggiore difficoltà economica e consentendo, pertanto, a tutti i bambini e ragazzi del nostro Comune di poter accedere a questo servizio".

Cicoli aggiunge: "Auspichiamo che la maggioranza accolga favorevolmente questa proposta, che si basa su un principio fondamentale: in un periodo di difficoltà economica come quello che stiamo vivendo i contributi erogati dai comuni devono essere finalizzati al benessere sociale, aiutando le famiglie a basso reddito e, in primo luogo, quelle con figli minori".

Per quanto riguarda i costi alle famiglie, il bando per l’individuazione dei soggetti attuatori dei centri, già pubblicato dal Comune e che scadrà il 5 aprile (di cui la minoranza chiede ora una sostanziale modifica) prevede il rispetto di una tariffa massima settimanale di 40 euro per i ragazzini che frequenteranno solo la mattina e di 65 più il costo del pasto per coloro che usufruiranno del servizio sia il mattino che il pomeriggio. Lo stesso bando precisa che 5mila euro verranno erogati per l’organizzazione di un centro estivo per bimbi da 3 a 5 anni e 20mila per 3 centri destinati alla fascia 6-14 anni.

Sandro Franceschetti