I cori universitari di sei città animeranno strade e piazze

I cori universitari di sei città animeranno il centro storico Urbino oggi e domani durante la nona edizione di UninCanto. "Libero canto di fatiche e d’amor" è il titolo scelto per la rassegna del 2023, che rappresenterà un viaggio tra le regioni italiane alla riscoperta della musica popolare. I partecipanti saranno: il Coro 1506 dell’Università di Urbino, diretto dal Maestro Augusta Sammartini, il Coro Ud’AInCanto dell’Università D’Annunzio di Chieti - Pescara, diretto dal Maestro Christian Starinieri, il Coro Universitario di Firenze, diretto dal Maestro Patrizio Paoli, il Coro polifonico dell’Università Merditerranea di Reggio Calabria, diretto dal Maestro Claudio Bagnato, il Coro Gilberto Pressacco dell’Università di Udine, diretto dal Maestro Fabio Alessi, e il Coro dell’Università di Verona, diretto dal Maestro Marcello Rossi Corradini.

Dopo l’accoglienza, in programma sabato alle 15, la lectio magistralis del Maestro Giovanni Bietti sul tema della rassegna e un laboratorio corale con il Maestro Mario Lanaro, aperto anche alla cittadinanza, ci sarà una prima esibizione alle 21.30, quando i cori si contenderanno la "Feluca d’oro" in una competizione informale a suon di canti, scherzi e coreografie. La feluca, infatti, altro non è che il cappello dei goliardi, che di anno in anno si sposta tra gli atenei d’Italia, in un viaggio musicale d’amicizia. Tutte le iniziative del sabato si svolgeranno nel cortile del Collegio Raffaello.

Domenica mattina si terranno i concerti itineranti, in giro per il centro storico, sfruttando piccoli teatri improvvisati ma adatti allo scopo. Il gran finale sarà alle 16, nel cortile d’onore di Palazzo ducale, con un esibizione a cori uniti che conterà circa 250 partecipanti e una performance artistica curata dall’Isia.

Il programma completo con tutti gli appuntamenti è consultabile sul sito www.unincanto.it.

Nicola Petricca