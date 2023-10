I corsi per adulti del centro: "Maria Rossi"

Presentati in Comune i corsi didattici per adulti del centro socio-culturale "Maria Rossi", di via Toschi Mosca 20, organizzati da anni anche in autunno – come ha confermato il presidente Dante Trebbi – per consentire alle persone di qualsiasi età, in particolare i residenti del centro storico di trascorrere qualche pomeriggio tra cultura e intrattenimenti. Come sempre sono corsi sono a basso costo grazie alla generosità di valenti professori e liberi professionisti che prestano la loro opera senza pretendere compenso. Questo è uno degli scopi che del circolo fin dalla sua fondazione che risale al 1987. A questo vanno aggiunte le conferenze del giovedì, gite culturali, tornei di carte senza scopo di lucro e pranzi sociali. Il tutto per socializzare e trascorrere tempo libero insieme, secondo il motto: "Se 100 anni vuoi campare al Maria Rossi devi andare". Il vicepresidente del Maria Rossi, Gerardo Corraducci ha illustrato ed elencato gli 11 corsi in programma con il relativo docente: "Fotografia (Luciano Dolcini); Magia (Claudio Gatti); Giardinaggio e orticoltura casalinga (Luciano Baroncini); Storia dell’arte (Benedetta Lancellotti); Storia del teatro in Inghilterra (Daniela Valentini); Cultura cristiana (Simone Lombardi); Lingua inglese (Maria Luisa Mariotti); Grafologia (Iolena Renzoni); Pittura (Cristina Guidi); Scacchi ed enigmistica (Alberto De Negri) ed Abbinamento Cibo-vino (Otello Renzi). Luciano Dolcini in rappresentanza dei docenti, ha aggiunto che il suo corso teorico-pratico di fotografia si svolgerà in 10 lezioni e inizierà, come altri corsi, lunedì 16 ottobre. L’assessore comunale Luca Pandolfi ha espresso soddisfazione per l'attività del circolo. Informazioni e iscrizioni alla segreteria del centro "Maria Rossi", aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 19 o telefonare a 072134804 o 3202510784.

Luigi Diotalevi