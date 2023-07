I cosiddetti secoli bui Analisi del Medioevo

Inizierà giovedì con una prima sessione nel Palazzo Ducalela nona edizione di ‘Il Medioevo fra noi’, una convention dedicata ai mille volti dei cosiddetti secoli bui. L’evento è organizzato dall’università. Uno degli organizzatori è il professor Tommaso di Carpegna Falconieri: "Il tema di quest’anno è ‘L’altrove assoluto: medievalismo e orientalismo’: parleremo dunque di concetti come l’altrove, l’esotismo, l’alterità, cioè tutto quello a cui viene dato un significato soltanto perché viene guardato da un punto di vista che gli è opposto. Si pensi a parole come barbaro, nemico, straniero, diverso…. ebbene, anche Medioevo e Oriente rispondono a questa caratteristica. Infatti, Medioevo è un’idea che esiste solo nella testa dei moderni: le persone vissute in quell’epoca non pensavano di certo di essere ‘medievali’. E allo stesso modo gli orientali sono tali soltanto nella testa degli occidentali. Medievalismo e esotismo hanno avuto molta fortuna nell’Ottocento. Parleremo ad esempio delle ‘memorie di viaggio’, dei castelli orientaleggianti costruiti in Italia nell’Ottocento, della visione che aveva Pasolini del Medioevo di cui si ha percezione nel film ‘Il fiore delle Mille e una notte’, ma anche del mistero di Dracula, della via della Seta, fino alla fioritura delle migliaia di rievocazioni storiche medievali sparse per la Penisola". Il convegno sarà anche l’occasione per presentare il progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) vinto dalle Università di Roma-Sapienza, Bologna e Urbino sul medievalismo in Italia tra la fine del Novecento e i primi venti anni del nuovo millennio, fiore all’occhiello della ricerca dell’ateneo.

g. v.