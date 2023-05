I "Cuori di biscotto" per Telethon

Questa mattina un gruppo di volontari Telethon sarà presente in via Cavour a Mondolfo, dalle 8,30 alle 12, per fare sensibilizzazione e raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare. A fronte di un’offerta minima di 15 euro si potrà acquistare un ‘cuore di biscotto’ a tre diversi gusti (cioccolato, arancio e con farina integrale) in una bella confezione metallica; che può essere un’ottima idea regalo anche in vista della festa della mamma. Mercoledì prossimo l’iniziativa sarà replicata a Marotta, in occasione del mercato settimanale, anche in questo caso nella fascia oraria dalle 8,30 alle 12.

s.fr.