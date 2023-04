I cuori in piena di Alessio Torino

Da un fiume di emozioni non possono crearsi che dei “Cuori in piena“. È questo il titolo dell’ultimo libro uscito dalla penna di Alessio Torino, in libreria da qualche giorno per Mondadori (336 pagine, 20 euro), sesta fatica dello scrittore urbinate, ambientata nello stesso paesino immaginario di “Tetano“, suo secondo libro datato 2011.

Ma è tra le piazzette e i tavolini dei bar di Urbino, dove insegna letteratura latina all’università, che l’abbiamo incontrato.

Torino, chi ha amato “Tetano“ amerà anche “Cuori in piena“?

"Me lo auguro, ma lo lascio dire ai lettori".

Come mai questo collegamento a tre libri di distanza?

"Ho cominciato a scriverlo e mi accorgevo che stavo tornando a un immaginario simile, per cui tanto valeva riprenderlo del tutto. Poi è stato naturale recuperare anche dei personaggi: alcuni, sullo sfondo nel primo, qui diventano principali, e viceversa".

Dunque cosa leggeremo?

"Un romanzo ambientato a metà anni ’80".

Quando lei era un ragazzino.

"Sì, ma di autobiografico c’è poco. Parla di un giovane ragazzo, di cui si conosce solo il cognome, Corsi".

Cosa gli accade?

"Innanzitutto il primo amore, che è molto potente. Poi la perdita di alcuni punti di riferimento: certi adulti non restano dei modelli in eterno. Infine, il tema dell’emigrazione, che porta Corsi a confrontarsi con la vera storia, più grande di lui e di tutti".

Il luogo, Pieve Lanterna, è reale?

"Ha vaghe somiglianze con Cantiano, dove stavano i miei nonni. Ma cerco di scrivere senza riferimenti, per essere comprensibile da tutti".

Com’è nato “Cuori in piena“?

"Avevo in testa una scena in cui un ragazzo si preparava a fare un tuffo in un fiume, con un senso di pericolo. Ho fatto sì che questa immagine inconscia fluisse".

Cosa spera di lasciare ai lettori?

"L’aspetto emotivo è quello che di solito rimane di più. È bello sapere che i miei libri hanno significato qualcosa per la vita di qualcuno, anche come forma di compagnia".

Ormai è lo scrittore urbinate in attività più noto.

"Se lo dice lei… Sicuramente mi fa piacere che una comunità mi stimi e mi riconosca come qualcuno che ha fatto qualcosa di buono. Per me le radici hanno un significato e un valore, che non di rado esplicito anche nei miei libri".

Come concilia docenza e scrittura?

"Certo, il tempo libero ne ha risentito, ma mi motiva il piacere di scrivere".

Com’è pubblicare per Mondadori?

"Rispetto a un editore indipendente, Mondadori è un’altra realtà. Però poi la differenza la fanno le persone, e in Mondadori ho trovato un clima famigliare".

Lavori in corso?

"Ho in progetto un libro illustrato, ma è solo un’idea".

Giovanni Volponi