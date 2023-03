I “Cuori scatenati“ possono anche far ridere

PESARO

Cosa possono fare dei “Cuori scatenati“? Sono infinite le combinazioni delle risposte, sicuramente saranno divertenti quelle che verranno da Francesca Nunzi, Diego Ruiz, Sergio Muniz e Maria Lauria che sono i protagonisti da domani a domenica al Teatro Sperimentale di Pesaro della commedia “Cuori scatenati“ che celebra il quarto anno di repliche.

Lo spettacolo è il penultimo della stagione di prosa di Comune ed Amat. Il ritorno di fiamma, si sa, può essere molto pericoloso. Quando il fuoco della passione si accende tra Diego e Francesca, le scintille divampano in maniera esagerata. Se poi a spegnere l’incendio ci si mette uno come Sergio Muniz, la situazione diventa veramente incontrollabile. E cosa succederebbe se la futura sposa, praticamente con un piede sull’altare, venisse a scoprire tutto?

Una coppia scoppiata da anni si incontra clandestinamente per un’insensata ultima notte d’amore prima di suggellare il divorzio definitivo, ma gli imprevisti sono dietro l’angolo, anzi dietro la porta. La commedia di Diego Ruiz affronta gli amori ormai finiti che in realtà non finiscono mai. Vale la pena dare una seconda possibilità? Oppure si rischia di ritrovarsi la solita minestra riscaldata? L’incontro con gli attori e il pubblico è per sabato (per “Oltre la scena“) alle ore 17. Inizio spettacoli: feriali ore 21, sabato ore 19, domenica ore 17. Biglietteria al Teatro Sperimentale 0721 387548.