I dannati della caccia al posto. La sera è sempre una lotteria: : "Tra multe e tanti giri a vuoto"

"Dove parcheggia?". Luigi, residente in via Morselli da 30 anni, ammutolisce, neanche gli volessimo estorcere un segreto di famiglia. "Nulla di personale, scusi, ma qui, dopo le 18, è una guerra all’ultimo parcheggio. La seconda automobile la teniamo, fissa, dalle parti di San Decenzio mentre quella principale la uso io per andare a lavoro. Ma dopo le 18 inizia la lotteria: la sosta di piazzale Carducci non basta per tutti e soprattutto è l’orario in cui la palestra è in piena attività per cui vince il più fortunato. Però...". Dica. "Secondo me, in molti non sanno una cosa che aiuterebbe a liberare questa parte di centro storico dal parcheggio selvaggio dovuto alla disperazione...". Cosa dovrebbero sapere? "L’ha scoperto mio figlio che da poco si è comprato una automobile per lui". Della famiglia sarebbe la terza..."Sì, del resto anche lui lavora. Come dobbiamo fare?". Già come fate? "Mio figlio va a parcheggiare in Largo Bachelet, dietro il tribunale: per i residenti è gratis, a parte la stradomenica". Luigi non ha il dente avvelenato come chi nella via ha preso multe per aver deliberatamente ignorato il divieto di sosta, “più per la disperazione di girare a vuoto che per altro“ è il ritornello.

Del resto proprio dai residenti di via Morselli, via Cattaneo e vie limitrofe è partita una raccolta di firme, con la volontà di porre tre priorità all’attenzione del sindaco Biancani: modificare il divieto di sosta in alcune parti di via Morselli; aumentare i posti gialli per i residenti con il permesso della zona a traffico limitato e, infine, recuperare i posti auto in via Cattaneo occupati dalla pizzeria C’era una volta per la concessione stagionale. Abbiamo rintracciato un paio di residenti che hanno firmato la petizione per capire meglio il disagio quotidiano. Entrambi hanno specificato però che la petizione da loro sottoscritta non citava, nello specifico, la pizzeria "C’era una volta" e tantomeno "la modifica del permesso rilasciato al ristorante per riavere parcheggi al posto dei tavoli". Uno dei due è il professore Riccardo Paolo Uguccioni. Cosa c’era scritto? "Ho aderito a una campagna di firme per i parcheggi nella Ztl, mi pare, l’anno scorso – testimonia Uguccioni –: l’intento era genericamente quello di chiedere attenzione alla difficoltà dei residenti per i posti auto in centro, aumentando gli stalli gialli per i residenti". Sulla carenza di parcheggi in centro sono d’accordo un po’ tutti, tra cui due veterani del commercio come Maria Grazia Lavanna e Riccardo Pantanelli, ma anche i giovani professionisti come il parrucchiere Federico Vagnini o il consigliere regionale di Forza Italia, Giovanni Dallasta. I quattro condividono l’opinione per cui l’atavica carenza di stalli per le auto non si possa risolvere togliendo ai locali di ristorazione e somministrazione alimenti, la possibilità di arredare con tavoli e ombrelloni i propri esterni. Lo spiegano nel dettaglio nella pagina accanto. In sintesi sono d’accordo nel dire che il problema dei parcheggi necessita di investimenti da parte dell’amministrazione – dai voucher per la sosta gratuita da dare ai residenti alla realizzazione di parcheggi scambiatori serviti dal bus navetta – anche perché in gioco ci sono la vitalità e la vivibilità del centro storico. "Se il cuore cittadino divenisse un quartiere dormitorio – ha osservato Lavanna – oltre ad essere meno bello viverci, verrebbe meno anche un certo grado di sicurezza".

Un’analisi in sintonia con quanto affermato dal sindaco Andrea Biancani il quale nell’affrontare la questione ha subito ribadito il suo obiettivo di costruire parcheggi esterni, al servizio del centro storico e ha mostrato solidarietà piena ai titolari del ’C’era una volta’, evidenziando la propria attività di sostegno alle attività che investono nel cuore cittadino. Musica per le orecchie di un’ imprenditrice del food, Eugenia Balestra, la quale ha aperto una gelateria proprio in via Cattaneo, ma attualmente vive un controsenso. Quale?

"Il 20 gennaio 2025 ho presentato la domanda per arredare via Cattaneo di 8 tavolini e 2 ombrelloni, davanti alla mia gelateria. Da allora ho avuto solo conferme a voce riguardo la fattibilità del progetto che ho presentato, seguendo il regolamento comunale, ma ancora aspetto una risposta scritta dal Comune. Così, con sole cose dette a voce, non posso ordinare gli arredi. Un mese fa i tecnici del Comune mi dissero che andava solo risolto il problema di dove posizionare la rastrelliera con le biciclette che si trova davanti alla mia vetrina. Mi aspettavo di ottenere la concessione e poter arredare. Invece ancora nulla. Come mai? Mi rivolgo al sindaco Biancani di cui apprezzo la visione sia sugli arredi dei locali che ingentiliscono e rivitalizzano le vie cittadine che sulla necessità di rottamare le bici abbandonate sulle rastrelliere, esattamente come accade in via Cattaneo. Mi dispiace perché credo nelle potenzialità turistiche di Pesaro, ho investito molto in questo locale. La visibilità dalla strada è fondamentale: non è vero che sarebbe lo stesso se mettessi altri tavolini in Galleria Roma. Insomma mi appello al sindaco perché possa dare seguito alle sue recenti parole a sostegno delle attività".