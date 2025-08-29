"I dati sul nostro turismo e le bugie della sinistra"

"I candidati a sostegno di Matteo Ricci stanno strumentalizzando a fini politici ogni tema, dicendo bugie su bugie". L’accusa arriva da Alice Cerpolini, candidata fermignanese alle regionali per la Lega, a sostegno di Francesco Acquaroli, in riferimento soprattutto a quattro temi: turismo, infrastrutture, spopolamento e sanità. "Il turismo nelle Marche si è sviluppato notevolmente, i numeri del 2024 lo confermano: +13% di presenze totali e +28% di presenze di stranieri rispetto al 2019 – dice –. La nuova amministrazione ha lavorato per dotare la Regione di una legge all’avanguardia, sono state licenziate dal Consiglio leggi su enoturismo, oleoturismo e borghi storici, un enorme lavoro visto che la legge quadro era datata 2006. Per anni si è puntato sul turismo ciclistico e chiesto alle imprese di adeguarsi e inserire servizi, al contempo non veniva fatto alcun investimento sulle strade, né sulle ciclovie. In questo contesto, è un errore paragonare Pesaro e Urbino, realtà che non possono essere messe sullo stesso piano. Urbino ha sofferto per anni della mancanza di infrastrutture adeguate, un freno al suo enorme potenziale. Tuttavia, grazie all’impegno del governo regionale, sono previsti investimenti importanti, uno su tutti l’apertura della galleria della Guinza e la realizzazione della Fano-Grosseto. La vicinanza a Urbino è un’opportunità strategica per i piccoli borghi e per i comuni circostanti".

Dalle infrastrutture fisiche a quelle digitali: "Per anni, l’arretratezza della banda ultra larga di internet nelle zone più remote delle Marche è stata un problema cronico – prosegue Cerpolini –. Abbiamo sentito solo annunci e promesse di collegamenti, tradotti in un ritardo di oltre 800 giorni. Con la Giunta Acquaroli e il lavoro del vicepresidente Mirco Carloni, la rotta è cambiata e si è colmato il gap prodotto in precedenza, tanto da diventare la quarta regione in Italia a completare il collegamento dei 217 comuni previsti dal piano Banda ultra larga. Il piano ha abilitato la connettività di 341 mila unità immobiliari e oltre 2.400 sedi della Pubblica amministrazione, e sono stati stesi più di 4.600 chilometri di fibra ottica. I Comuni, gli amministratori e i cittadini hanno ricevuto in questi cinque anni un sostegno e un supporto che non si vedevano da decenni. I fatti e i progetti portati a termine dalla Giunta Acquaroli e dal Consiglio regionale sono la prova che la politica possa e debba essere fatta di lavoro concreto e senza sosta".

Nicola Petricca