I dialetti in scena con "Mare-Monti"

Si intitola "Mare-Monti" il recital che l’associazione culturale Verde Vivo mette in scena martedì sera, dalle 19.30, nella sua sede in viale Einstein 30 a Bellocchi. Sarà una serata dedicata alle varie dizioni dialettali della zona, all’interno del cartellone della XXXIII edizione di "Questa calda terza età", patrocinato dal comune di Fano, dalla Pro Loco e dai circoli anziani tramite Old but Gold del Welfare di Comunità.

"Il dialetto fanese – spiega il presidente Giuliano Marino – appartiene al dialetto Gallico Italico ed è un sottogruppo del romagnolo denominato Marche Nord. Il dialetto del cento, del porto e della periferia differiscono per la dizione ma in realtà appartengono allo stesso gruppo linguistico".

Da Fano ad Acqualagna passando per Pesaro, apericena con poesie e scenette con la partecipazione di tanti poeti e attori dialettali come Massimo Gasperini, Claudio Pacifici, Stefano Rovinelli, Elvio Grilli, Walter Trebbi, Daniela Gregorini, Tommaso Berloni, Bruno Mangani, Luca Lisi e Paolo Parenti.

Per informazioni e prenotazioni: Giuliano Marino (320 555 3920) - Verde Vivo ( 376 0585656).

