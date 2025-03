I difficili quesiti di un geniere

Sono meglio le torri alte o basse? Larghe o strette? Quadrate o tonde? Il fossato va riempito o è meglio asciutto? Tipiche domande da "geniere" medievale. La risposta è semplice, ma il geniere medievale non poteva conoscerla, perché avrebbe dovuto possedere la "sfera di cristallo". Non che nel Medioevo, epoca nella quale l’immaginario e il magico era nelle menti di tutti, la sfera fosse irreperibile, qualcuno poteva spacciare veramente una sfera di cristallo per un oggetto di divinazione, nell’ Età di Mezzo. Il "falso" è tipico del Medioevo, soprattutto se legato al sacro, alle reliquie, ma questi sono altri argomenti e sto andando "fuori tema". Torno ai genieri. Dicevo, la risposta è semplice. Le torri alte e strette permettevano di guadagnare un raggio di avvistamento maggiore. In più i nemici dotati di scale in legno sarebbero stati fiaccati dalle vertiginose altezze, tanto più che la porta di ingresso, in torri del genere, non era mai al pianterreno, ma in quota. Quindi torri alte e strette! Sì, ma non oltre il XIV secolo. Per quale motivo? Il geniere che si trovava a formulare un progetto nel XIII secolo e che dotava la sua fortificazione di torri quadrate, alte e strette, e di altissime cortine murarie, non poteva sapere che di lì a poco quelle strutture avrebbero creato gravissimi problemi di difesa. Quando si edifica un castello bisogna anche accettare il fatto che la costruzione possa durare per secoli, senza essere abbattuta. "L’obsolescenza dei castelli". Chi avrebbe immaginato che nel XIV secolo sarebbe giunta la polvere da sparo? A quel punto tutto ciò che era "alto" e che "svettava" prese a costituire uno splendido bersaglio per le "artiglierie" (continua)

(*docente di Archeologia cristiana, tardoantica e medievale, Università di Urbino; uscita 339)